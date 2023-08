Disney Plus Yapımı 'Atatürk' Dizisi İki Film Olarak Yayınlanacak

"Atatürk" dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus'tan açıklama geldi. Disney'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 29 Ekim'de yayınlanması planlanan dizi, FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacak.

DİZİYİ YAYINLAMAKTAN VAZGEÇTİLER

Türkiye'de geçtiğimiz sene yayın hayatına başlayan Disney Plus, skandal bir karar aldı. Daha önce "Atatürk" dizisini 29 Ekim'de yayınlayacağını duyuran Disney Plus, bu kararından vazgeçti. Disney Plus diziyi yayınlamayacağını açıklarken, kararın arkasında Ermeni lobisinin baskısının olduğu öne sürüldü.

DISNEY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Dizinin bundan sonraki akıbeti merak konusu olurken, The Walt Disney Company'den beklenen açıklama geldi. The Walt Disney Company'den yapılan açıklamaya göre, televizyona özel ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX kanalında yayınlanacak. Ardından ikinci film, 22 Aralık'tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film 2024 yazında da FOX ekranlarında yayınlanacak.

"ÇOK DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, şunları kaydetti: "Atatürk içeriğimizi Cumhuriyet'imizin 100. yılında izleyicilerimizle buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk'ün ilk televizyon özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, Atatürk'ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız."

"İKİ AYRI FİLM HALİNDE SUNACAĞIZ"

Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar ise "Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk'ü ekim ayından itibaren FOX'ta televizyon özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve televizyonun yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

İLK GÖSTERİM 29 EKİM'DE

"Atatürk" yapımının güncellenen yayın takvimine göre, "29 Ekim 1. film televizyon özel versiyon FOX ekranlarında, 3 Kasım'da 1. film, 22 Aralık 2. film sinemalarda, 2024 yazı her iki film FOX ekranlarında" olacak.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin "Atatürk" isimli dizinin yayından kaldırılmasının ardından Disney+ platformu için inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Disney+ isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum" ifadelerine yer verdi.