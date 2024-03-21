Doğu Ekspresi'nde Ramazan sakinliği
KARS - Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk devam ederken, Ramazan Ayı dolayısıyla sakinlik yaşanıyor. 24 saat süren yolcukta ise yolcular, unutulmaz anlar yaşıyor.
Normal şartlarda haftalar, hatta aylar öncesinde bilet bulmak dahi mümkün olmayan Doğu Ekspresi'nde Ramazan ayından dolayı yolculuk sakin geçiyor. Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından birisi olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara'dan başlayıp Kars'ta sona eriyor. Kars'a Doğu Ekspresi ile gelen yolcular, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra tekrar Ankara'ya geri dönüyor.
Ramazan dolayısıyla sakinlik yaşandığını ifade eden Kadir Demir, "Kars'a geziye geldik. 2 gün kaldık. Gelirken de tren çok boştu Ramazan'dan dolayı, hayalimiz hep kalabalıktı, herkes böyle akın akın geleceğini düşünüyorduk ama çok boştu, geldik, Kars'ı gezdik güzeldi" dedi.
Ankara'dan Kars'a geldiğini belirten Halil İbrahim Türkmen, "Birkaç gündür Kars'tayım. Seyahatimin sonuna geldim. Şimdi Kars'tan Ankara'ya geri dönüş sağlayacağım. İlk geldiğim gün gibi dolu değil. Kesinlikle Ramazan ayından kaynaklı, vagonlar boş, trenin içerisi boş, birazcık sakin bir yolculuk olacak" diye konuştu.
Öte yandan, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile yerli ve yabancı gezginlerin de ilgisini çeken Doğu Ekspresi güzergahı Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara'dan oluşuyor. Ara istasyonlarda birkaç dakika mola verilirken, ana istasyonlarda ise bu süre 10-15 dakikaya kadar çıkıyor. Ankara'dan başlayıp Kars'ta, Kars'tan başlayıp Ankara'da son bulan yolculuk yaklaşık 24 saat sürüyor.
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