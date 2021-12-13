Üye Girişi
Dördüncü kuşak keçe ustası, sanatını eğitimle geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor - Son Dakika

Dördüncü kuşak keçe ustası, sanatını eğitimle geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor

13.12.2021 13:08

Konya'da 4 kuşaktır keçe işçiliğiyle uğraşan Girgiç ailesinin temsilcilerinden Salih Girgiç, mesleği ile akademik çalışmaları bir arada yürütmek için yüksek lisans eğitimi alıyor.

Konya'da 4 kuşaktır keçe işçiliğiyle uğraşan Girgiç ailesinin temsilcilerinden Salih Girgiç, mesleği ile akademik çalışmaları bir arada yürütmek için yüksek lisans eğitimi alıyor.

Selçuklu Türkleri ile Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen, Konya ve Mevlana ile özdeşleşen keçe sanatı, Girgiç ailesinde nesilden nesle aktarılıyor.

Dedesinin babası, dedesi ve babası keçe ustası olan 34 yaşındaki Salih Girgiç de babasından öğrendiği mesleği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde aldığı yüksek lisans eğitimi ile akademik boyuta taşıyor.

Keçe ustası ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Girgiç, AA muhabirine, keçeciliğin bir aile geleneği olduğunu anlattı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı'nda yüksek lisans yaptığını dile getiren Girgiç, "Orada devam ettiriyorum çünkü aldığımız güzel bir eğitim var. Bu işin akademik, tarih boyutunda nasıl araştırmalar yapılmış, neler yazılmış onları araştırmak ve kendim de bir şeyler yazmak için, daha geniş kitlelere ulaşalım diye bu yola başladım. İşin mutfağında yetişmiş olmak büyük avantaj sağlıyor. Buradan yola çıkarak öyle bir karar aldım. Çok güzel sonuçlar da oldu." diye konuştu.

Babasının keçe üzerine çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Girgiç, ailelerinde keçeye başlamanın yaşının olmadığını söyledi.

Ailede, çocukların oyuncak oynama yaşı geldiğinde eline yün verildiğini aktaran Girgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atölyede zaten belli bir üretim devam ediyor. Çocuklara küçük görevler veriliyor. Mesela bir diziye sipariş yapılıyor, şapkalarda çocuklara görev veriliyor. Bu sefer çocuk yaptığı işin böyle bir yerde değerleneceğini düşünerek çok daha özenli davranıyor. Hep bu şekilde yetiştiğimiz için temelden özverili bir şekilde hassas çalışarak yetiştik. Biz 9 kardeşiz. 6 erkek, 3 kız var. Hepsi de bu işle uğraşıyor. Babam evin tek çocuğuymuş ama biz geniş bir aileyiz. Beşinci kuşaklar geliyor."

"Keçeyi kumaşlarla da birleştirdik"

Girgiç, keçenin asırlardır yelek, başlık gibi ürünlerde kullanıldığını hatırlatarak, keçeyi bugüne daha uygun eşyalarda kullandıklarını anlattı.

Yelek, ceket, kaban, tarzı ürünler yaptıklarını dile getiren Girgiç, "Keçeyi kumaşlarla da birleştirdik. İpek ve pamuk kumaşlarla birleştirince, yünün kullanım alanı çok daha değişti. Şapka, çanta, yer sergileri, duvar panosu yapıyoruz." dedi.

"Keçe için 'Mevleviliğin kalbi' diyebiliriz"

"Suf" kelimesinin yün, "Sufi"nin de yün giyen anlamına geldiğini söyleyen Girgiç, Konya ve Mevlana'nın keçeyle özdeşleştiğini dile getirdi. Girgiç, şunları kaydetti:

"Keçe için 'Mevleviliğin kalbi' diyebiliriz. Mevlevilerin kullandığı sikkeler, arakiyeler, üzerlerine yelek olarak giydikleri haydariyeler, ayaklarına giydikleri mestin içi hep keçedir. Onlar çilehaneye çekileceği zaman yumuşak yatak değil, keçeden malzemeler kullanmışlardır. Bunun sebebi de sağlık açısından vücudun enerjisini alan, dinlendiren bir malzemedir ama Mevleviler açısından bakarsak, sikke de kullanmışlar. Sikkeyi çok yumuşak bir malzemeden de yapabiliriz ama sikke, içinde tiftik olan bir malzemeden yapılmıştır. Vücuda hafif kıl batar, giydikleri yeleklerde de böyledir. Bunun maksadı da dünya hayatına kendilerini kaptırmamak için her ne kadar sağlıklı ve rahat bir ürün kullanmış olsalar da ara ara batan kılların dünya hayatının geçici, asıl önemli olanın ahiret hayatına yatırım yapmak olduğunu belirtsin diye sürekli keçe kullanmışlardır."

Dördüncü kuşak keçe ustası, sanatını eğitimle geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor
Dördüncü kuşak keçe ustası, sanatını eğitimle geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor
Dördüncü kuşak keçe ustası, sanatını eğitimle geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor
Dördüncü kuşak keçe ustası, sanatını eğitimle geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor
Dördüncü kuşak keçe ustası, sanatını eğitimle geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor

Yüksek Lisans, Orta Asya, mevlana, Konya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dördüncü kuşak keçe ustası, sanatını eğitimle geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan peri masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar 13:23 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan peri masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla terör estirdi 11:33 Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla terör estirdi 2001 model Tofaş'ı 11:03 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu

Son Dakika Haberleri
13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek
13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
13:28 "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!
13:12 Ekvador'da devrilen otobüs 18 kişiye mezar oldu! 25 kişi yaralı kurtuldu
13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi
13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü
12:56 Sel Edirne'yi vurdu! Evler sular altında kaldı, görüntüler korkunç
12:42 Yaramaz kedi yorganla birlikte çamaşır makinesine atıldı! İtfaiye ekipleri son anda kurtardı
12:18 HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı
12:16 Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz
Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek         
13:30
"Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım! "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!         
13:28
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü sırada gördüğü poşet nedeniyle şaştı kaldı! Az kalsın mideye gidiyordu Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü sırada gördüğü poşet nedeniyle şaştı kaldı! Az kalsın mideye gidiyordu         
11:43
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 13:54:35. #1.12#
SON DAKİKA: Dördüncü kuşak keçe ustası, sanatını eğitimle geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement