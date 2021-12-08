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Dünyanın dört bir yanından insanlar "Mevlana kentinde" buluşuyor - Son Dakika

Dünyanın dört bir yanından insanlar "Mevlana kentinde" buluşuyor

08.12.2021 12:59

Konya'da bu yıl "irfan vakti" temasıyla düzenlenen Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Konya'da bu yıl "irfan vakti" temasıyla düzenlenen Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Her yıl Mevlana'yı anmak için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelen binlerce ziyaretçi, bu yıl da Mevlana'nın "gel" çağrısına uydu. Binlerce turist, Mevlana Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Mevlana'yı anma törenlerine katılan yabancı turistler, kentteki manevi havanın etkisini yaşıyor.

"Ziyaretimde kalbimin arındığını hissettim"

İngiltere'den gelen Cihazi Malik, AA muhabirine, Müslüman olduğunu, ziyaret ettiği Mevlana'nın türbesinde yoğun manevi duygular yaşadığını söyledi.

Maneviyattan çok etkilendiğini belirten Malik, "Mevlana'nın kabrine dua etmek için geldim. Mevlana hakkında çok şey dinledik. Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettiğimde ruhani bir şeyler hissettim. Biz Müslümanların kültürü, en iyi kültür. Ziyaretimde kalbimin arındığını hissettim. Benim hissettiklerim bunlar." diye konuştu.

Mevlana'dan etkilenerek Müslüman olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelip bir süre önce Konya'ya yerleşen Craig Victor Fenter de Konya'da çok özel günler yaşadığını, Allah'a duyulan aşkın her şeye sirayet ettiğini hissettiğini dile getirdi.

"Onun sözleri dünya için çok önemli"

Şahit olduğu maneviyatın, ruhunu sakinleştirdiğini ve eşsiz bir deneyimler yaşadığını ifade eden Fenter, şöyle konuştu:

"Mevlana dünyaya barış getirdi. Onun sözleri dünya için çok önemli. Mevlevi ve Konya'da yaşayan biri olarak Şeb-i Arus'un başlangıcında Şemsi Tebriz'in türbesini ziyaret etmek, dua etmek, hep birlikte Mevlana Müzesi'ne gelmek, ilahiler harika bir duygu. Hazreti Mevlana hayatımın her yönünü etkiledi. Onun şiirlerini, eserlerini okuyorum, sema yaptım. Profesyonel alanım müzikti, bununla beraber Mevlevi müziğine de yönelmiş oldum."

Romanya'dan gelen Foss Brown ise 2 aydır Türkiye'yi gezdiğini ve Şeb-i Arus törenleri için Konya'da geldiğini kaydederek, "Mevlana Müzesi'nde bir dinginlik hissettim. Bu dinginliği anlamaya çalıştım. Bir kez bu müzeyi gezdim, sonra bir daha gezmem gerektiğine karar verdim. Buradan çok etkilendim." dedi.

"Mevlana'yı o kadar seviyorum ki gerçekten anlatamam"

Ailesiyle İran'dan gelen 10 yaşındaki Baran Sadeghı Motcheh Khortı da Mevlana'yı ve öğretilerini çok sevdiğini aktardı.

Khortı, şunları kaydetti:

"Burası benim kalbimi çok etkiliyor. Burada olduğumuz için çok mutluyum. Şeb-i Arus'a geldiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hazreti Mevlana'yı çok seviyorum. Mevlana'nın 1500-2000 beytini ezbere biliyorum. Sevgimden tekrar ede ede ezberledim hepsini."

Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmek için İran'dan gelen Mujgan Samiei, tesadüfen Şeb-i Arus'a denk geldiğini belirtti.

Mevlana'ya büyük bir aşk duyduğuna dikkati çeken Samiei, şöyle devam etti:

"Aşkı bulmak için buraya geldim. Kendi kalbim için geldim. Cumartesi günü ziyaret etmiştim. Duygularımın aç olduğunu hissettiğim için bugün yine geldim. Bu hafta Şeb-i Arus olduğunu bilmiyordum. Öğrendim ki vuslat yıl dönümüymüş. Bu akşam dönüş biletim vardı. Mevlana'yı o kadar seviyorum ki gerçekten anlatamam. Biletimi iptal etmeyi düşünüyorum."

Uganda'dan gelen Rachael Kısakye de Mevlevilik üzerine araştırmalar yaptığını, Mevlana Türbesi'ne geldiğinde çok yoğun duygular yaşadığını dile getirdi. Kısakye, sema ayinini de heyecanla izlediğini aktardı.

Dünyanın dört bir yanından insanlar Mevlana kentinde buluşuyor
Dünyanın dört bir yanından insanlar Mevlana kentinde buluşuyor
Dünyanın dört bir yanından insanlar Mevlana kentinde buluşuyor
Dünyanın dört bir yanından insanlar Mevlana kentinde buluşuyor
Dünyanın dört bir yanından insanlar Mevlana kentinde buluşuyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dünyanın dört bir yanından insanlar 'Mevlana kentinde' buluşuyor - Son Dakika


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