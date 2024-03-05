Edirne'de Balkan Ressamları Şehrin Güzelliklerini Resmediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de Balkan Ressamları Şehrin Güzelliklerini Resmediyor

Edirne\'de Balkan Ressamları Şehrin Güzelliklerini Resmediyor

Edirne Valiliği tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında Balkan ülkelerinden 25 ressam, şehrin güzelliklerini resmediyor. Trakya Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu'nda Balkanlar'ın kültürel ve sanatsal yönleri ele alınacak. Ressamların eserleri, sempozyum kapsamında sergilenecek ve Edirne'nin tarihi ve turistik alanlarında çalışmalarını sürdürüyorlar. Sempozyumun sonunda ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir konser düzenlenecek.

05.03.2024 08:49  Güncelleme: 09:01
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Edirne Valiliğinin organizasyonuyla kentte bulunan Balkan ülkelerinden 25 ressam, şehrin güzelliklerini resmediyor.

Vali Yunus Sezer'in yürütme kurulu başkanlığında, Balkan ülkeleriyle yapılan işbirliklerinin daha etkin, verimli olması ve tek elden yürütülmesi amacıyla Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu kuruldu.

Platform, Trakya Üniversitesi işbirliğinde 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu düzenleyecek. 7-8 Mart'ta gerçekleştirilecek sempozyumda Balkanlar'ın kültürel ve sanatsal yönleri ele alınacak.

Organizasyon kapsamında Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan 25 ressam da kente davet edildi.

Şehri resmeden ressamların eserleri, sempozyum kapsamında 7 Mart'ta Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde "Balkan Ressamlarının Fırçalarından Edirne" adlı sergide beğeniye sunulacak.

Ressamlar tarihi ve turistik alanlarda

Ressamlar Selimiye Meydanı, Meriç Köprüsü, Karaağaç Mahallesi ve Devecihan Kültür Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hatipler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ressamların Vali Sezer'in misafiri olarak 10 gündür Edirne'de olduğunu söyledi.

Sanatçıların çalışmalarını stüdyo olarak hazırlanan Devecihan Kültür Merkezi ve kentin tarihi, turistik alanlarına sürdürdüğünü belirten Hatipler, "Balkan coğrafyasının hemen hemen her köşesinden gelen ressamlarımız Edirne'de. Onların gözüyle, fırçasıyla oluşturduğu eserlerde kentimizi göreceğiz. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün ve akademisyen ressamlarımızı da bu çalışmaya dahil ettik." dedi.

Hatipler, sempozyuma Balkan ülkelerinden katılacak akademisyenlerin ise Balkanları edebiyattan tarihe, musikiden mimariye, ekonomiden kültüre, sanattan spora birçok yönüyle ele alacağını kaydetti.

Organizasyon konserle sona erecek

Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk de platformun kısa süre önce çalışmalarına başladığını, bu çalışmalardan ilkinin Balkanların anahtarı Edirne'de gerçekleşecek 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu olduğunu vurguladı.

Resim sergisi için ressamların çalışmalarının devam ettiğini anlatan Soytürk, "Etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu tarafından 7 Mart'ta Altay'dan Tuna'ya konseriyle bu sempozyum taçlandırılacak." dedi.

"Edirne Balkanların başkentidir"

Kosova'nın Prizren şehrinden gelen ressam Ethem Baymak ise Edirne'yi çok sevdiğini ve bu şehirde resim yapmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Edirne'nin ressamlara ilham veren bir kent olduğunu dile getiren Baymak, şunları kaydetti:

"Edirne Balkanlar'ın başkentidir. Bir derdim varsa Edirne'ye giderim, bir zevkim varsa Edirne oyun havasını oynamak bizim için bir güzelliktir. Tek kelimeyle Rumeli insanı, Balkanlar'da yaşayan Müslümanlar, Türkler Edirne'yi hem samimi bulmaktadır hem de başkent olarak kabul etmektedirler. Ne İstanbul ne Ankara ama 'Edirne' deyince içimizde bir kıpırtı mevcuttur. Edirne her yeri tarihi eserlerle dolu, köprüsüyle, camisiyle, kervansarayıyla Rumeli insanının böbürleneceği bir ilham kaynağıdır, bundan beslenerek güzel eserler ortaya koyacağız."

Bulgaristan'ın Mestanlı şehrinden Kamber Osman Kamber ise platformun Balkan ülkeleri arasındaki kardeşliği artıracağını ve Balkan ressamlar olarak bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Bulgaristan'ın Süzebolu bölgesinden Anjeline Nedin de Edirne'de ressamlara konu olacak birçok eserin ve mekanın yer aldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Balkan Ressamları Şehrin Güzelliklerini Resmediyor - Son Dakika

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