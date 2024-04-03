Kültür Sanat

EGİAD, Bahar Festivali gerçekleşti

İZMİR - Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD), sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliri, EGİAD Ortaokulu Spor Salonu'na aktarılmak üzere bir otelde düzenlediği Bahar Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Türk tasarımcıların ürünlerinin satışa sunulduğu organizasyonda 60 stant yer aldı. Girişin herkese açık ve ücretsiz olduğu etkinlikte, oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci de sevenleriyle özel söyleşide bir araya geldi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin bir otelde gerçekleştirdiği Bahar Festivali'yle sosyal sorumluluk projesine gerçekleştirildi. Türk tasarımcıların ürünlerinin satışa sunulduğu organizasyonda 60 stant yer alırken, buradaki tüm gelir ise EGİAD Ortaokulu Spor Salonu'na kaynak oluşturdu. 11.00'de stantların açılması ile başlayan EGİAD Bahar Festivali'nde ilk olarak "Rinoplastik" başlığıyla Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ahmet Berber katılımcılarla bir araya geldi. Daha sonra "Gülüş Tasarımı" ile Diş Hekimi Ecren Çolak, Milli Yüzücü Bengisu Avcı ve SIDREX ile söyleşiler devam etti.

"Yeni başlangıçların müjdesini taşıyan bir festivali için buradayız"

EGİAD Başkan Vekili Kaan Özhelvacı'nın teşekkür konuşması ile devam eden etkinlikte, tüm katılımcılara destekleri için teşekkür etti. EGİAD Başkan Vekili Özhelvacı, etkinlik ile doğanın uyanışını, yenilenmeyi ve bereketi kutladıklarını belirterek, "Baharın gelişiyle birlikte doğanın canlanışını, umudun yeşermesini ve yeni başlangıçların müjdesini taşıyan bir festivali için buradayız. Bahar, yenilenme ve büyüme ile dolu bir mevsimdir. Yeni başlangıçlar ve umut dolu bir gelecek sunar. Bu festival bizler için hem baharı hem de birlikte olmanın, paylaşmanın ve önemini temsil ediyor" dedi.

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu gençlerimize destek olmak istedik"

Özhelvacı, ekonomik ve sosyal yaşamın tüm alanlarında sürdürülebilir ve üstün değer oluşturan lider sivil toplum kuruluşu olmak vizyonu ile hareket eden EGİAD'ın, sosyal sorumluluk bilinci ve paydaşların katkıları ile Türkiye'nin toplumsal rekabet gücünü arttırmak için çaba gösterdiğini hatırlatarak, EGİAD olarak 2004 yılında yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan okula Derneğin hala destek olduğunu belirtti. Kodlama Eğitimleri, 3D (3 boyutlu tasarım) Modelleme, Cep Telefonu Yazılım Eğitim, Tübitak 4006 Proje Çalışmaları ile bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren okulun her zaman arkasında olduklarını kaydeden Özhelvacı, "EGİAD Ortaokulu Voleybol Takımı, son yıllarda müsabakalarda, spor salonu olmamasına rağmen elde ettikleri başarı ve özverili çalışmalarıyla göğsümüzü kabarttı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu gençlerimize destek olmak istedik" dedi.

"Sporu içtenlikle sevmeli ve desteklemeliyiz"

Spora ve sporcuya desteklerinin her daim olduğunu vurgulayan Özhelvacı, "Okulumuzun voleybol takımı iki senedir derecelerle bizleri onurlandırmaktalar. Bir gün bu takımımızda yetişen gençlerimizin uluslararası büyük başarılarıyla gururlanacağımıza inanıyoruz. Yüce Atamızın söylediği gibi "Açık ve kesin olarak söyleyeyim ki sporda başarılı olmak için bedensel dayanıklılık kazanmak kadar, halkın sporun içeriğini ve değerini anlamış olması, içtenlikle sevmesi ve ulusal bir görev olarak görmesi gerekmektedir. Sporu içtenlikle sevmeli ve desteklemeliyiz" diye konuştu.

EGİAD Başkan Vekili Kaan Özhelvacı, sözlerini şöyle tamamladı: "EGİAD Ortaokulu Spor Salonu'nu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mıza yetiştirmek istiyoruz. Bu spor salonunun tamamlanması için, bu EGİAD Bahar Festivali'nden elde ettiğimizin gelirin tamamının bu salonun yapımına ayıracağız. EGİAD Bahar Festivali'ne katılanlara teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir projeye katkı vermiş oldular."

Düvenci: " İzmir'e sessiz bir düşkünlüğüm var"

Özhelvacı'nın konuşmasının ardından oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci'ye teşekkür çiçeği takdim etti. Bir buçuk saat sahnede kalan oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci katılımcıların sorularını yanıtladı. Düvenci konuşmasına, "Yapacağınız bağışlar çocuklarımızın daha zinde, daha güçlü daha çok Atatürkçü olmalarını sağlayacak. O yüzden çok kıymetli bir etkinlik. İzmir'e sessiz bir düşkünlüğüm var. İzmir başka bir aşk, vizyonuyla insanların ışıl ışıl olmasıyla enerjisi yüksek bir şehir" dedi.