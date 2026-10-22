Ekrem Yavaş, Yağcıbedir halısını 1992'den bu yana yaklaşık 50 sergiyle tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ekrem Yavaş, Yağcıbedir halısını 1992'den bu yana yaklaşık 50 sergiyle tanıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Sındırgı'da yaşayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Ekrem Yavaş, Yağcıbedir halısı başta olmak üzere halı ve kilimleri Türkiye genelinde tanıtıyor. 1992'den bu yana yaklaşık 50 sergi açan Yavaş, Almanya'nın Hannover kentindeki fuarda da Yağcıbedir halısını tanıttı.

MİRAÇ KAYA/ÖMER FARUK YALÇIN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Ekrem Yavaş, Türkiye'nin dört bir yanına giderek başta Yağcıbedir halısı olmak üzere kadim Türk kültürünü yansıtan halı ve kilimleri tanıtıyor.

İlçede iki dönem belediye başkanlığı yapan, Sındırgı Yağcıbedir Halıları Derneği Başkanı da olan 56 yaşındaki Yavaş, Yörük kültürünün bir parçası olan Yağcıbedir halısına 10 yaşından itibaren ilgi duymaya başladı.

Sındırgı'da halı dokumasının artması için birçok projede yer alan Yavaş, belediye başkanlığı döneminde geleneksel kök boya kültürünü tarım, endüstri ve kadın istihdamıyla birleştiren Doğal Boya Tekstil ve İnovasyon Merkezini kurdu.

İlçedeki Akpınar Kültür ve Yaşam Merkezinde kadınların Yağcıbedir halısını dokuması için yapılan çalışmalara öncülük eden Yavaş, 1992'den bu yana Türkiye genelinde yaklaşık 50 sergi açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde de şehir şehir gezerek stant açan Yavaş, ayrıca Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen fuarda Yağcıbedir halısını tanıttı.

Tanıtım yaptığı yerlerde satış da gerçekleştiren Yavaş, Yağcıbedir halısının özellikle gençler tarafından bilinmesi ve devamının sağlanması için çalışmalar yürütüyor.

"Yörük kadını bunu geleceğe taşımış"

Ekrem Yavaş, AA muhabirine, Yağcıbedir halısı başta olmak üzere Türk kültürüne ait halı ve kilimlerin gelecek nesillere aktarılması için çaba gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin birçok kentinde sergi açtığını anlatan Yavaş, şöyle konuştu:

"Yağcıbedir halısının yanında Anadolu'nun farklı bölgelerinin coğrafi işaretli el dokuma halı ve kilimleri var. Bunlar özellikle sanatın ötesinde bir matematiksel işlem, bir kimyasalın ötesinde doğal boyalarla parlaklığını yıllar boyunca devam ettiren bir işlem. Yünü en güzel şekilde eğirmiş, boyamış ve bir ölçü üzerine altın oran kavramını bilerek Yörük kadını bunu geleceğe taşımış. Sadece bizim bölgemizin değil, 2 bin 500 yıl önceki 'Pazırık halısı' dediğimiz kültürü, geleneği, Türklerin bir sanatçı olduğunu Anadolu'nun yedi ayrı bölgesinde görebiliyoruz."

Yavaş, kendilerine her konuda destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Türk halı kültürünün yaşatılması gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Anadolu'nun farklı bölgelerindeki halıları topluyoruz, koleksiyoneriz. Yağcıbedir halısı ve diğer coğrafi işaretli el dokuma halıları şehir şehir Anadolu'da insanlarla buluşturuyoruz. Özellikle sanatla uğraşan ve güzel sanatlar fakültesinin geleneksel sanatlarla alakalı kişileri, öğrencileri, öğretmenleri buralara geliyor." dedi.

Yavaş, Ankara'da gerçekleştirdikleri bir sergide 3 farklı üniversiteden öğrencilerin ders işlediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Öğrenciler geldi, hem halının dokumasını hem ipini hem de desenini gördü. Bu miraslar atamıza saygımızı artırıyor. Diyoruz ki 'Ne adamlarmış, ne insanlarmış, ne güzel şeyler yapmışlar.' İşte biz de o sanatı geleceğe taşıyalım. Yoksa Batı'nın sanatını kendi sanatımız olarak kabul eder, sanatçı ünvanını hep onlara veririz."

Kaynak: AA
Kültür SanatEkrem YavaşBalıkesirHannoverSındırgıAlmanyaTürkiyeKültürMirasSanatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Alışverişte taksit sınırları değişti Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat
Eskişehir’de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi Eskişehir'de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
Real Madrid tribünleri, Leipzig’e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı Real Madrid tribünleri, Leipzig'e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Lille’i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye’nin UEFA ülke puanını 51.675’e çıkardı Lille'i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanını 51.675'e çıkardı
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto İşte nedeni
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni
11:36
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
11:33
’Yakışıklı Mısırcı’ köşeyi döndü
'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
10:32
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
10:31
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler
Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
10:27
Lille’i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye’nin UEFA ülke puanını 51.675’e çıkardı
Lille'i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanını 51.675'e çıkardı
10:17
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı
Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 12:16:03. #7.13#
SON DAKİKA: Ekrem Yavaş, Yağcıbedir halısını 1992'den bu yana yaklaşık 50 sergiyle tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei