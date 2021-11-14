Elazığ'da İpek Yolu Gençlik Merkezi gönüllülerinden lavanta parkı

ELAZIĞ - Elazığ'da İpek Yolu Uluslararsı Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi tarafından 30 dönüm araziye 40 bin kök lavanta ekimi yapıldı.

Elazığ Valiliği İl Özel idaresi bünyesinde kurulan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde düzenlenen 'Tarımsal Ürünlerin Yetiştirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması' projesi kapsamında toplamda 200'ün üzerinde katılımcıya eğitim verildi. 4 gün boyunca eğitim alan gönüllüler, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin tesis etiği 30 dönümlük arazi üzerine 40 bin kök lavanta ekimi gerçekleştirdi. Bu kapsamda elde edilecek olan lavantadan, tıbbı aromatik yağ, hidrosol, ham maddelerden ise gıda ve kozmetik ürünleri elde edileceği ve üretilen bu ürünlerin tesis bünyesinde kullanılacağı bildirildi.

Lavanta ekiminin gönüllülerle yapıldığını belirten Merkez Koordinatörü Mehmet Şehmuz Çetinkaya, "Tarım eğitimine gelen gönüllü arkadaşlarla birlikte, yaklaşık 30 dönüme yakın arazide lavanta dikimini gerçekleştiriyoruz. Bu dikimin öncesinde İpekyolu bünyesinde 16 farklı temada verdiğimiz eğitimden birisi de tarım alanıyla alakalı tarım ürünlerinin yetirtilmesi, işlenmesi ve pazarlanması eğitimi veriliyor. Biz bu eğitimleri verdikten sonra arkadaşlarımızla uygulamalı işlemlerde gerçekleştirdik. Bu kapsamda yaklaşık 30 dünüme lavanta arazimizde eğitime gelen gönüllü arkadaşları davet ettik. Arazimizi arkadaşlarımızla birlikte lavantaları ekerek güzel bir faaliyet gerçekleşiyoruz. Lavantalar yetiştikten sonra yaklaşık 2 yılın sonunda arazimizde yetişen lavantalarla tesisimizin bünyesinde 256 yataklı konaklama mevcut. Konaklana tesisimizin sabun, şampuan, dezenfektan gibi temizlik ürünlerini aynı zamanda distilasyon sistemi ile lavanta uçucu yağını, lavanta hidrosolünü üretmiş olacağız. Ekonomik katma değerli ürünleri yine katılımcı arkadaşlarla üreterek hem onları bilgilendireceğiz hem de katma değer sağlamış olacağız" diye konuştu.

Daha öncesinde İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde eğitim aldığını ifade eden Nisa Karatay, "Lavanta ekimine geldik. Gönüllü olarak bu projeye destek veriyoruz. Arkadaşlarla beraber ekime yardımcı oluyoruz. Bu projenin amacı burada Gençlik Çalışmaları Merkez ve konaklama yerleri var buradaki lavanta distilasyonu makinesinde yağ, sabun, şampuan her türlü şey lavantadan çıkartılarak üretilecek. O yüzden çok sağlıklı katkı maddesi olmayan şeyler olacak. Biz burada gönüllü olarak çalışıyoruz zaten daha öncesinde de eğitim aldığımız yer bugün de destek amaçlı buradayız" dedi.