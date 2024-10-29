Elazığ'da Kent Müzesi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Elazığ'da Kent Müzesi Açıldı

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Elazığ, 'Müzeler Şehri Elazığ' projesi kapsamında dördüncü müzesi olan Kent Müzesi'ni açtı. Tarihi bir yapıda düzenlenen müze, Elazığ'ın kültürel ve tarihi değerlerini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

29.10.2024 16:26  Güncelleme: 16:50
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Elazığ'da 'Kent Müzesi' kapılarını ziyaretçilerine açtı

Elazığ yeni bir müzeye daha kavuştu

ELAZIĞ - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından 'Müzeler Şehri Elazığ' projesi kapsamında hayata geçirilen Kent Müzesi, şehrin dördüncü müzesi olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Müzeler Şehri Elazığ Projesi kapsamında hayata geçirdiği Harput Musiki Müzesi, Basın Müzesi ve Hoca Hasan Hamam Müzesinin ardından şehir, dördüncü müzesine kavuştu. Eski şehrin yeni şehre taşındığı ilk yıllarda 1896 yılında dönemin Valisi Enis Paşa tarafından inşa edilen ve 1984 yılına kadar Elazığ Hükümet Konağı olarak kullanılan daha sonraki yıllarda ise polis karakolu, sergi ve galeri salonu son olarak da Elazığ Valiliği hizmet binası olarak kullanılan tescilli tarihi yapı, 2023 yılında başlatılan restorasyon, teşhir ve tanzim çalışmalarının ardından Kent Müzesi olarak düzenlendi. Yapılan tören ile bugün müzenin açılışı yapıldı.

Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalarla şehrin ruhunun yaşatıldığı bir mekan olarak düzenlenen iki katlı tarihi yapının zemin katında oluşturulan tematik galeride, tarihi kronoloji on binlerce yıl önceden başlayarak beylikler dönemine geliyor. Ardından Osmanlı dönemi ve cumhuriyet dönemi kent belleği, Elazığ eğitim tarihi ile Atatürk ve Elazığ temaları işlenirken, müzenin ikinci katında oluşturulan tematik galeride ise Elazığ dokuma kültürü, yemekleri, musikisi, giyimi, kunduracılık, ahşap ve taş işlemeciliği, şifa ve eczacılık, sarrafçılık, kalaycılık ve bakırcılık, madencilik, endemik bitkiler ve kök boyama, tarım kültürü ile bakkal kültürü minyatür ve modellemelerle hayat buldu.

Vali Numan Hatipoğlu, "Böyle anlamlı bir günde aynı zamanda yine tarihimizin belleğini hatırlatacak olan Kent Müzesi'ni belediyemiz ile birlikte tefrişatını gerçekleştirdik ve açılışını yapıyoruz. Emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu müzemiz geldiğimizde sadece nostalji yapacağımız aynı zamanda gelecek nesillere, geçmişin izlerini, değerlerini hangi varlıklar üzerine, hangi zenginlikler üzerine ve hangi kültürel değerler üzerine oturduklarını hatırlatmak bakımından büyük bir önem taşıyor" dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise "Bu anlamlı günde aziz şehrimizin bugünleri ve yarınları adına çok kıymetli bir değer olan Kent Müzesi'nin açılışında sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 2019 yılın bu aziz şehre hizmetkar olma adına çıkmış olduğumuz bu yolda güçlü bir medeniyet merkezi olan şehrimizi müzelerle, bir adım öteye taşıyacağımızı ifade etmiştik. Gelmiş olduğumuz noktada kadim medeniyetler merkezi olan Harput'umuzda Müftü Konağı'nı Basın Müzesi, Hoca Hasan Hamamı'nı Hamam Müzesi, eski adıyla Hünkar Konağı'nı da Kürsübaşı Müzesi olarak hizmete açmıştık. Bugün de şehrimiz adına 4'üncü müzemiz olan Kent Müzesi'ni hizmete açmanın gururunu, onurunu sizlerle birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

Elazığ\'da Kent Müzesi Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da Kent Müzesi Açıldı - Son Dakika

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