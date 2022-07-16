Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

16.07.2022 12:22

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan Ayşe Aydoğan, yanından bir an olsun ayırmadığı down sendromlu oğluyla yıllardır küçükbaş hayvan otlatıyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan Ayşe Aydoğan, yanından bir an olsun ayırmadığı down sendromlu oğluyla yıllardır küçükbaş hayvan otlatıyor.

Çiftçilik ve hayvancılık yapan eşi, iki oğlu ve üç torunuyla Kozcağız köyünde oturan 4 çocuk annesi Aydoğan'ın (65) 50 yıl önce dünyaya gelen oğlu Şenol Aydoğan'a down sendromu teşhisi konuldu.

Oğlu doğduktan sonra hayatı değişen Aydoğan, engelli çocuğunun bir an olsun yanından ayrılmadı.

Evladının her ihtiyacıyla ilgilenen Aydoğan, 10 yaşına geldiğinde oğluyla küçükbaş hayvan otlatmaya başladı.

Her sabah hayvanları için araziye çıkan anne oğul, aile bütçesine katkıda bulunmak için birbirlerine destek oluyor.

Ayşe Aydoğan'ın eşi ve diğer oğlu da köydeki diğer işlerle ilgileniyor.

Kızları evli olduğu için yanında bulunmayan anne Aydoğan, AA muhabirine, oğlunun en büyük yardımcısı olduğunu belirterek, "Sabah kalkıyoruz, koyunların içine girip kuzuları, oğlakları ayırıyoruz. Sonra Şenol'la hayvanları otlatmaya gidiyoruz. Şenol düz yer olursa, tarla olursa yardımcı oluyor. Ormanda pek yardımcı olamıyor, yetemiyor, düşüyor." diye konuştu.

Şenol Aydoğan da annesine yardım ettiğini dile getirdi.

YORUMLAR
500
ABD'de Enflasyon Haziran'da Yüzde 9,1 Artışla Son 40 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı ABD'de Enflasyon Haziran'da Yüzde 9,1 Artışla Son 40 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı Kumru klimaya yuva yaptı! İş yeri sahibi 40 derecelik sıcağa rağmen çalıştırmıyor Kumru klimaya yuva yaptı! İş yeri sahibi 40 derecelik sıcağa rağmen çalıştırmıyor
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:07 İngiliz ekibi kısa boylu yeni futbolcusuyla dalga geçti
12:56 Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi?
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
12:21 Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi?
12:17 Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği Turabi Çamkıran rakip yapımcı olacak! Büyük ödül dudak uçuklatıyor
11:45 Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 13:21:39. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement