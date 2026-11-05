Erbaa Belediye Başkanı Karagöl, Horoztepe\'de kazı ve 40 eser için müze istedi

ABD'den Türkiye'ye iade edilen 100 tarihi eserden 40'ının, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki MÖ 2300-2000 yıllarına tarihlenen Erken Tunç Çağı dönemine ait Horoztepe'ye ait olduğu açıklandı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Horoztepe'de kazıların yeniden başlatılmasını, bölgenin turizme kazandırılmasını ve ilçede müze kurulmasını istediklerini söyledi.

ABD'den Türkiye'ye iade edilen 100 tarihi eserden 40'ının Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Horoztepe'ye ait olduğunun açıklanması ilçede heyecan oluşturdu. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Horoztepe'de kazıların yeniden başlatılmasını, bölgenin turizme kazandırılmasını ve ilçede bir müze kurulmasını istediklerini söyledi.

Horoztepe'de basın mensuplarına açıklama yapan Karagöl, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eserlerin iadesine ilişkin paylaşımını gördüğünde büyük mutluluk yaşadığını belirtti. Horoztepe'nin arkeoloji açısından önemli bir alan olduğunu vurgulayan Karagöl, bölgeyi ziyaret eden akademisyenler ve müze yetkililerinin de görüşmelerde bu öneme dikkat çektiğini ifade etti. Karagöl, görüştükleri uzmanların arkeoloji öğrencilerinin Horoztepe'yi bilmeden mezun olmasının düşünülemeyeceğini dile getirdiklerini aktardı.

Horoztepe kökenli 40 eser, Erken Tunç Çağı'na ve yaklaşık MÖ 2300-2000 yılları arasına tarihleniyor. Hatti uygarlığının izlerini taşıyan Horoztepe Höyüğü'nde ise MÖ 4000'li yıllara kadar uzanan buluntulara rastlandığı belirtiliyor.

Karagöl: "70 yıl önceki kazılarda bile çok kıymetli eserler çıktı"

Horoztepe'de yaklaşık 70 yıl önce, 1953 yılında Prof. Dr. Tahsin Özgüç öncülüğünde araştırma çukurları açılarak kazı çalışmaları yapıldığını hatırlatan Karagöl, bu sınırlı çalışmalarda dahi çok değerli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti. Söz konusu eserlerin bir bölümünün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilendiğini ifade eden Karagöl, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasıyla ABD'den Türkiye'ye iade edilen eserler arasında Horoztepe kökenli 40 eserin bulunduğunu öğrendiklerini söyledi.

"Horoztepe'de yeniden kazılar başlamalı"

Horoztepe'nin yeniden kazılarak gün yüzüne çıkarılmasını istediklerini vurgulayan Karagöl, bölgenin Erbaa'nın turizm potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini dile getirdi. Erbaa'da müze kurulması için imar planlarında müze alanlarının belirlendiğini aktaran Karagöl, halen kaymakamlık binası olarak kullanılan tarihi ve tescilli yapının da gelecekte müze olarak değerlendirilmesini arzu ettiklerini ifade etti.

"Eserlerin Erbaa'da sergilenmesini istiyoruz"

İade edilen eserlerin Erbaa'da sergilenmesinin ilçeye önemli bir turizm hareketliliği kazandıracağını belirten Karagöl, şöyle konuştu:

"Biz istiyoruz ki Horoztepe'de artık kazılar yapılsın, tarih gün yüzüne çıksın ve ziyaretçiler gelsin. Burası belki de Erbaa'nın tarihini değiştirecek bir potansiyele sahip. İmar planlarımızda müze yapılabilecek alanları belirledik. İnşallah tarihi kaymakamlık binamız da bir gün müze olarak değerlendirilir. Bu eserlerin Erbaa'da sergilenmesini ve ilçemizin turizm açısından farklı bir seviyeye ulaşmasını istiyoruz."