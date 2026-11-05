Erbaa Belediye Başkanı Karagöl, Horoztepe kökenli 40 eser için kazı başlatılmasını istedi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, ABD'den Türkiye'ye iade edilen 100 kültür varlığından 40'ının Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Horoztepe kökenli olduğunu açıklaması ilçede heyecan yarattı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Horoztepe'de arkeolojik kazı çalışmalarının başlatılmasını istediklerini belirterek, "Erbaa'nın belki de kaderini değiştirecek bir bölgeden, projeden bahsediyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Kaçış Yok: Boubon' Sergisi'nin açılışında ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan 100 kültür varlığının 40'ının Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Horoztepe kökenli olduğunu açıkladı. Milattan önce 2300 ile 2000 yıllarına tarihlenen törensel müzik aletleri, silahlar ve metal kaplardan oluşan eser grubunun, Erken Tunç Çağı Anadolu'sunun gelişmiş metal işçiliğini yansıttığı belirtildi. Eserlerin iadesinde, Prof. Dr. Tahsin Özgüç'ün bilimsel çalışmalarından ve Horoztepe'de 1953 yılında gerçekleştirilen kaçak kazılara ilişkin kayıtlardan yararlanıldı.

'ERBAA'NIN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK BİR BÖLGE'

Tarihi eserlerin Türkiye'ye kazandırılması Erbaa'da heyecan yarattı. İlçede Horoztepe'nin turizme kazandırılması yönündeki beklentileri de artırdı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Horoztepe'nin tarihi açıdan büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Yaklaşık 70 yıl önce, 1953 yılında Prof. Dr. Tahsin Özgüç öncülüğünde araştırma çukurları kazılarak bir çalışma yapılıyor. Bu küçük araştırma çukurlarından bile çok kıymetli eserler çıkıyor. O eserler şu anda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Biz sadece bu eserlerin varlığını biliyorduk. Sayın Bakanımızın açıklamasıyla Amerika'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan 100 eserin 40'ının Horoztepe kökenli olduğunu öğrendik. Bunların arasında müzik aletleri, silahlar ve farklı tarihi eserler bulunuyor. Tabii biz bu konuda çok heyecanlandık. Çünkü istiyoruz ki Horoztepe artık kazılsın, gün yüzüne çıkarılsın ve buraya ziyaretçiler gelsin. Erbaa'nın belki de kaderini değiştirecek bir bölgeden, projeden bahsediyoruz" diye konuştu.

'TURİZM POTANSİYELİNDE FARKLI BİR SEVİYEYE GETİRMESİNİ İSTİYORUZ'

Eserlerin Türkiye'ye iadesinin ilçe halkını da sevindirdiğini belirten Karagöl, "Biz de bununla alakalı imar planlarında müze yapılacak yerleri aslında hep belirledik. Hatta inşallah bizim merkezde bulunan şu anda Kaymakamlık olarak kullanılan eski tarihi tescilli yapımızı müze olarak da planlamayı ve inşallah da yarın bir gün burası Bakanlığa ait bir müze olursa da bu eserlerin Erbaa'da sergilenerek Erbaa'ya bir turizm potansiyelinde farklı bir seviyeye getirmesini istiyoruz. Şehrimizdeki mutluluğu ve heyecanı hissediyorum. Hem bizim hem de Sayın Bakanımızın paylaşımlarından vatandaşlarımızın ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Hemşehrilerimiz bize gelip bu konuyu soruyor. Ben yaklaşık 70 yıl önce bölgede çalışma yapan Prof. Dr. Tahsin Özgüç'e, öğrencilerine ve ekibine, bu eserlerin ülkemize iadesinde emeği geçen bütün yetkililere ve özellikle Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum. Biz de bu sürecin takipçisi olacağız. Taleplerimizi Bakanlığımıza ileteceğiz. İnşallah Horoztepe'de arkeolojik kazılar başlar, bölge ziyaret edilebilir hale gelir. Biz de ilçemize kazandıracağımız bir müzeyle bu tarihi mirası daha somut ve görünür hale getiririz" ifadelerini kullandı.