Ercan Arslan'ın İlk Ankara Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ercan Arslan'ın İlk Ankara Sergisi

Ercan Arslan\'ın İlk Ankara Sergisi

Ercan Arslan, 'İkilem ve Denge' sergisiyle CerModern'de sanatseverlerle buluşuyor.

27.11.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde 100'den fazla sergi açan ressam Ercan Arslan'ın, Ankara'daki ilk sergisi "İkilem ve Denge", CerModern'de sanatseverlerle buluşuyor.

Kahramanmaraş'ta doğan ve 11 yaşından beri Berlin'de yaşayan Arslan, 15 yaşında ressam olmaya karar vermesi üzerine sanat eğitimini Berlin ve Londra'da aldı.

Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika'da yaklaşık 110 kişisel ve karma sergide eserlerini sanatseverlere sunan Arslan'ın resimleri, Siemens, Utrecht Sanat Koleksiyonu ve Avrupa'nın pek çok kentinde özel koleksiyonlarda yer alıyor.

AA muhabirine, 8 Aralık'a kadar CerModern'de gezilebilecek sergisi hakkında bilgi veren Arslan, Kahramanmaraş'ta bir köyde doğduğunu ve yurt dışında yaşamasına rağmen köyüne de sık sık gidip geldiğini söyledi.

Arslan, köyünde taş işleme ve heykel üzerine çalıştığını belirterek, "Ülkemizin taşları bile farklı ve güzel. Almanya'da da çalışıyorum taş heykel üzerine ama öyle olmuyor. Taşın formunu kullanıyorum. Taş işlemek kolay değil, kırılabiliyor." dedi.

40 senedir resimle ilgilendiğini belirten Arslan, çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Soyut figüratif resim yapıyorum. Konu aramıyorum. Malzemenin kendisi konuyu belirliyor. Mürekkep, akrilik eserler yapıyorum. Taşla yaptığını akrilikle yapamazsın. Malzemenin yolundan gidiyorum. Bu sergide 52 resim sergiliyorum. Serginin isminde olduğu gibi 'ikilem ve denge' her resim için geçerli. Kompozisyonda denge olmazsa olmaz. Benim resimlerime baktığınızda 'Şudur' diyemiyorsunuz. Bu belirsizliği seviyorum, heyecan veriyor. Herkes resmi, hayal gücüne göre tanımlamalı. Bir tema seçip çalışmıyorum, eserler kendi yolunu buluyor."

"Resim olmasa insan olarak var olamam"

Eserlerinde minimalist çizgiler kullandığını ve yorumu resmi gören kişilere bıraktığını belirten Arslan, "Resmi izleyen kişiye çalışmam ayna olsun istiyorum. Afrikalı bir sanatsever de görse kendisinden bir şey bulmalı." dedi.

Arslan, resmin kendisi için yaratmak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Resim olmasa insan olarak var olamam. Eski resimlerimi görünce heyecan duymuyorum. En yeni resmim mutlu ediyor. Belirli bir zaman sonra önceden yaptığınız resimden uzaklaşıyorsunuz. Uzun süre hiç görmediysem resmimi 'Bunu ben mi yaptım?' diyorum. Ankara'daki ilk sergim de beni çok heyecanlandırdı. CerModern çok güzel bir yer, burada sergi açmak da ayrı mutluluk."

Arslan, Köln'de Ankara ile eş zamanlı karma bir sergiye de katıldığını söyledi.

Klasik yöntemlerle animasyon filmler için çizim yaptığını ve bu filmlerin yurt dışında yayınlandığını anlatan Arslan, "Yapay zeka ve dijital ortamda animasyon yapmak daha kolay ama beni heyecanlandırmıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Ercan Arslan, Edebiyat, Almanya, ankara, Ressam, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ercan Arslan'ın İlk Ankara Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:16 Lübnan’daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Lübnan'daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
11:49 Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz
11:10 Bakış aynı bakış İşte CHP lideri Özgür Özel’in çocukluk fotoğrafı Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı
11:02 Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
16:28 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL’den satılıyor 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL'den satılıyor
16:23 Fenerbahçe’nin deplasmandaki tek rakibi PSG Fenerbahçe'nin deplasmandaki tek rakibi PSG
16:15 Bitcoin’in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: ’1 Bitcoin 100 Bin Dolar’ Bitcoin'in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: '1 Bitcoin 100 Bin Dolar'
16:12 Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler
16:02 RAMS Başakşehir’in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul’a gecikmeli gelecek RAMS Başakşehir'in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli gelecek
16:01 Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi
15:59 Kredi kartlarında korkutan tablo Kredi kartlarında korkutan tablo
15:58 Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 12:44:40. #1.12#
SON DAKİKA: Ercan Arslan'ın İlk Ankara Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.