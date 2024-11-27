Ercan Arslan\'ın İlk Ankara Sergisi

Kültür Sanat

Türkiye'de ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde 100'den fazla sergi açan ressam Ercan Arslan'ın, Ankara'daki ilk sergisi "İkilem ve Denge", CerModern'de sanatseverlerle buluşuyor.

Kahramanmaraş'ta doğan ve 11 yaşından beri Berlin'de yaşayan Arslan, 15 yaşında ressam olmaya karar vermesi üzerine sanat eğitimini Berlin ve Londra'da aldı.

Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika'da yaklaşık 110 kişisel ve karma sergide eserlerini sanatseverlere sunan Arslan'ın resimleri, Siemens, Utrecht Sanat Koleksiyonu ve Avrupa'nın pek çok kentinde özel koleksiyonlarda yer alıyor.

AA muhabirine, 8 Aralık'a kadar CerModern'de gezilebilecek sergisi hakkında bilgi veren Arslan, Kahramanmaraş'ta bir köyde doğduğunu ve yurt dışında yaşamasına rağmen köyüne de sık sık gidip geldiğini söyledi.

Arslan, köyünde taş işleme ve heykel üzerine çalıştığını belirterek, "Ülkemizin taşları bile farklı ve güzel. Almanya'da da çalışıyorum taş heykel üzerine ama öyle olmuyor. Taşın formunu kullanıyorum. Taş işlemek kolay değil, kırılabiliyor." dedi.

40 senedir resimle ilgilendiğini belirten Arslan, çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Soyut figüratif resim yapıyorum. Konu aramıyorum. Malzemenin kendisi konuyu belirliyor. Mürekkep, akrilik eserler yapıyorum. Taşla yaptığını akrilikle yapamazsın. Malzemenin yolundan gidiyorum. Bu sergide 52 resim sergiliyorum. Serginin isminde olduğu gibi 'ikilem ve denge' her resim için geçerli. Kompozisyonda denge olmazsa olmaz. Benim resimlerime baktığınızda 'Şudur' diyemiyorsunuz. Bu belirsizliği seviyorum, heyecan veriyor. Herkes resmi, hayal gücüne göre tanımlamalı. Bir tema seçip çalışmıyorum, eserler kendi yolunu buluyor."

"Resim olmasa insan olarak var olamam"

Eserlerinde minimalist çizgiler kullandığını ve yorumu resmi gören kişilere bıraktığını belirten Arslan, "Resmi izleyen kişiye çalışmam ayna olsun istiyorum. Afrikalı bir sanatsever de görse kendisinden bir şey bulmalı." dedi.

Arslan, resmin kendisi için yaratmak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Resim olmasa insan olarak var olamam. Eski resimlerimi görünce heyecan duymuyorum. En yeni resmim mutlu ediyor. Belirli bir zaman sonra önceden yaptığınız resimden uzaklaşıyorsunuz. Uzun süre hiç görmediysem resmimi 'Bunu ben mi yaptım?' diyorum. Ankara'daki ilk sergim de beni çok heyecanlandırdı. CerModern çok güzel bir yer, burada sergi açmak da ayrı mutluluk."

Arslan, Köln'de Ankara ile eş zamanlı karma bir sergiye de katıldığını söyledi.

Klasik yöntemlerle animasyon filmler için çizim yaptığını ve bu filmlerin yurt dışında yayınlandığını anlatan Arslan, "Yapay zeka ve dijital ortamda animasyon yapmak daha kolay ama beni heyecanlandırmıyor." diye konuştu.