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Erzincan semalarını renklendiren kadın paraşütçü sayısı 100'e yaklaştı - Son Dakika

Erzincan semalarını renklendiren kadın paraşütçü sayısı 100'e yaklaştı

19.11.2021 11:02
Erzincan semalarını renklendiren kadın paraşütçü sayısı 100'e yaklaştı

Ekstrem ve doğa sporlarının yaygın yapıldığı Erzincan'da her geçen gün sayısı artan kadın pilotlar, yamaç paraşütleriyle kent semalarına renk katıyor.

Ekstrem ve doğa sporlarının yaygın yapıldığı Erzincan'da her geçen gün sayısı artan kadın pilotlar, yamaç paraşütleriyle kent semalarına renk katıyor.

Adrenalin sporlarına elverişli coğrafyasıyla her yıl çok sayıda macera tutkununu ağırlayan kentte, yamaç paraşütü pilotluğu da kadınlar arasında yaygınlaşmaya başladı.

Türk Hava Kurumu (THK) ile Çakırman Spor Kulübü öncülüğünde eğitimler alan kadın pilotlar, tecrübe kazandıktan sonra yüksek yamaçlardan atlayışlarla gökyüzüne kanat açıyor.

Rengarenk paraşütleriyle kent semalarında uçan kadın yamaç paraşütü pilotu sayısı 100'e yaklaştı.

Erzincan THK Eğitim Merkezi öğretmeni Ali Zayimoğlu, AA muhabirine, yamaç paraşütü sporcu sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

"Geçen yıl 60 olan kadın sporcu sayısı 100'e yaklaştı"

Kentin doğa sporlarıyla ön plana çıktığını ifade eden Zayimoğlu, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin her yerinden öğrencilerimiz burayı tercih edip geliyorlar. Bu bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Diğer taraftan Erzincan'da bulunan kulüpler Adana'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Finali yarışlarında hem kulüp olarak hem de ferdi olarak önemli başarılar elde etti. Bu da bizi ayrıca gururlandırdı. Geçen sene 60 olan kadın yamaç paraşütü pilotu sayısı bu yıl da 100'e yakın."

Çakırman Havacılık Kulübü Başkanı Abdulkadir Eren ise kentte her türlü doğa sporunun yapılabildiğine işaret etti.

Rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu'nun 90'lı yıllarda bölgede doğa sporlarını başlattığını hatırlatan Eren, "Bir bayrak yarışı gibi biz de onun gösterdiği yoldan eğitimlerimizi alarak doğa sporlarını layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu spor cinsiyet ayırt etmeden herkesin güvenli bir şekilde yapabileceği bir spordur." diye konuştu.

"Yamaç paraşütü özgüven ve cesaret veren bir spor"

Pilot Kübra Cengiz de 2,5 yıldır yamaç paraşütüyle uçtuğunu anlattı.

Kadınların da her türlü spor branşında başarılı olabileceğini vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Türkiye şampiyonası için Adana'ya gittik. Burada katıldığımız yarışlarda kupalarımızı alarak kadınlarda Türkiye ikincisi olup geri döndüm. Çalışmalarımıza bugün Çakırman bölgesinde yaptığımız akrobasi uçuşlarımızla devam ettik. Türkiye'de bu spor dalında kadınlar hep geri planda tutuluyor. Yamaç paraşütü kadını, erkeği ayırmaksızın herkese özgüven ve cesaret veren bir spor. Bir kadın da rahatlıkla bu sporu yapabilir. Ben bu sporu yatığım için gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Kadınları bu sporu yapmaya davet ediyorum."

Pilot adaylarından Hayrunnisa Ceylan da teorik eğitimlerin ardından uçuş çalışmalarına başladığını belirterek, "Gökyüzünü seviyorum. Bu spora bayanların ilgisinin her geçen gün arttığını düşünüyorum. Gökyüzünde kadınları, hatta tandem uçuşu yapan kadınları da görmeye başladık. Bu güzel bir şey. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Erzincan semalarını renklendiren kadın paraşütçü sayısı 100'e yaklaştı
Erzincan semalarını renklendiren kadın paraşütçü sayısı 100'e yaklaştı
Erzincan semalarını renklendiren kadın paraşütçü sayısı 100'e yaklaştı
Erzincan semalarını renklendiren kadın paraşütçü sayısı 100'e yaklaştı
Erzincan semalarını renklendiren kadın paraşütçü sayısı 100'e yaklaştı

Yamaç Paraşütü, Erzincan, Türkiye, Thk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan semalarını renklendiren kadın paraşütçü sayısı 100'e yaklaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan semalarını renklendiren kadın paraşütçü sayısı 100'e yaklaştı - Son Dakika
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