Erzurum'da Pabuçlu Kadı'nın kurbağaların sesini kesen pabuç kıssası anlatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da Pabuçlu Kadı'nın kurbağaların sesini kesen pabuç kıssası anlatılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Erzurum\'da Pabuçlu Kadı\'nın kurbağaların sesini kesen pabuç kıssası anlatılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erzurum\'da Pabuçlu Kadı\'nın kurbağaların sesini kesen pabuç kıssası anlatılıyor
Haber Videosu

Erzurum'da Ulu Cami'nin batı duvarına bitişik alandaki Pabuçlu Kadı'nın kabri, adının kaynağına dair kurbağa kıssasıyla biliniyor. Araştırmacı-yazar Taner Özdemir, Osmanlı kadısının pabuçlarını sazlığa bırakmasıyla kurbağaların sesinin kesildiği anlatısını aktardı.

Erzurum'da Ulu Cami'nin batı duvarına bitişik alanda bulunan Pabuçlu Kadı'nın kabri, adının ortaya çıkışına ilişkin anlatılan kurbağa kıssasıyla biliniyor.

Osmanlı döneminde Erzurum'a kadı olarak atandığı rivayet edilen Pabuçlu Kadı'nın, sade görünümü nedeniyle ilk karşılaşmada yeterince önemsenmediği, kurbağalarla ilgili kıssanın ardından ise şehirde tanınan bir isim haline geldiği anlatılıyor. Araştırmacı-yazar Taner Özdemir, Pabuçlu Kadı'nın adının nereden geldiğini ve pabuçlarıyla kurbağaların sesini kestiğine ilişkin kıssayı anlattı.

Kurbağaların sesini kesen pabuçlar

Erzurum'un köklü tarihi üzerine araştırmalar yürüten Taner Özdemir, tarihi kabrin başında yaptığı açıklamada, "Ulu Cami'nin batı cephesinde yer alan Pabuçcu Zade ya da halk arasındaki adıyla Pabuçlu Kadı Hazretleri'nin mezarının hemen başında bulunuyoruz. Erzurum'un en önemli manevi değerlerinden biri olarak kabul edilen Pabuçlu Kadı Efendi, Osmanlı döneminde şehre kadı olarak atanıyor. O dönemde Erzurum mülki erkanı ve şehrin ileri gelenleri, kendisini karşılamak üzere kentin girişine gidiyorlar. Ancak karşılarında oldukça sade, gösterişsiz ve adeta hırpani kılıklı bir adam görünce beklentilerinin boşa çıktığını düşünüp onu pek dikkate almıyorlar. Aradan zaman geçtikten sonra bir gün iadeiziyaret amacıyla kadının makamına giden şehir erkanı ve köy ağaları, onunla sohbete başlıyor. Kadı Efendi'yi gözlerine pek kestiremeyen köy ağalarından biri, biraz da onunla eğlenmek maksadıyla, 'Efendim, bizim ovanın Karasu Nehri'nden taşan suları buraları sazlık yapıyor. Bu sazlıklarda öyle çok kurbağa var ki çıkardıkları sesten geceleri uyuyamaz olduk. Bu duruma duyuyor musunuz, bir çareniz var mıdır' diyerek bir soru yöneltiyor" ifadelerini kullandı.

Halk arasında Pabuçlu Kadı olarak anıldı

Kadı Efendi'nin gösterdiği o meşhur kerameti ve unvanının halk arasında nasıl kalıcılaştığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu sual üzerine Kadı Efendi tebessüm ederek, 'O iş kolay, ben de zor bir şey isteyeceksiniz sandım. Al şu benim pabuçlarımı o kurbağaların olduğu gölün kenarına bırak. Kurbağalara da de ki: Kadı şimdilik sadece pabuçlarını gönderdi, ilerleyen zamanlarda kendisi de bizzat buraya gelecek' diyerek pabuçlarını ağaya teslim ediyor. Köylüler bu duruma ilk başta hiçbir anlam veremese de kadının talimatını yerine getirip pabuçları o sazlığın kenarına koyuyorlar. Gel zaman git zaman, köylüler hayretler içerisinde kurbağaların sesinin bıçak gibi kesildiğini, hatta sudan en ufak bir çıtırtı bile gelmediğini fark ediyor. Yaşanan bu hadise Erzurum ahalisi arasında kısa sürede dalga dalga yayılıyor ve kadının büyük bir keramet ehli olduğu anlaşılıyor. O günden sonra gerçek adı unutulan şahsiyet, halkın nezdinde 'Pabuçlu Kadı' olarak nam salıyor. Kendisi buralı olmasa da Erzurum'a adanmışlıkla yaptığı büyük hizmetler ve bıraktığı bu manevi miras nedeniyle vefatının ardından kabri onarılarak günümüze kadar korunuyor."

Kaynak: İHA
Kültür SanatOsmanlıErzurumYaşamCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Göztepe’ye kaybeden Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti
Türkiye’nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti Türkiye'nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti
Emre Kınay’dan hakaretlere karşı hukuk savaşı: Tazminatlar hayvan barınaklarına gidecek Emre Kınay’dan hakaretlere karşı hukuk savaşı: Tazminatlar hayvan barınaklarına gidecek
Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı Çareyi böyle buldular Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı! Çareyi böyle buldular
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
09:25
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı
Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
09:01
İsyan ateşi İsviçre’ye de sıçradı Sokaklar yangın yerine döndü
İsyan ateşi İsviçre'ye de sıçradı! Sokaklar yangın yerine döndü
08:35
Sosyal medyada yeni dönem başladı Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
08:08
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan
Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
07:25
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
06:08
İstanbul’da inşaat çalışması nedeniyle 4 bina tahliye edildi
İstanbul'da inşaat çalışması nedeniyle 4 bina tahliye edildi
01:14
Park halindeyken kendi kendine hareket etti 300 metre boyunca durdurulamadı
Park halindeyken kendi kendine hareket etti! 300 metre boyunca durdurulamadı
00:34
Arkasında yağ dökerek ilerledi, motosikletli bir anda kendini yerde buldu O anlar kamerada
Arkasında yağ dökerek ilerledi, motosikletli bir anda kendini yerde buldu! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 10:58:58. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Pabuçlu Kadı'nın kurbağaların sesini kesen pabuç kıssası anlatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android