Eskişehir'de engelliler ve aileleri konser verip, halk oyunları gösterisi sunacak - Son Dakika
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Eskişehir'de engelliler ve aileleri konser verip, halk oyunları gösterisi sunacak

23.08.2022 18:03

Eskişehir'de Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği üyeleri konser verip, halk oyunları gösterisi yapacak.

Eskişehir'de Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği üyeleri konser verip, halk oyunları gösterisi yapacak.

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi desteğiyle engelli ve yaşlı bireylerin toplumda görünürlüğünü sağlamak, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği üyeleri, kentte çeşitli etkinlikler sunacak.

Etkinlikler kapsamında dernek üyeleri, yarın saat 17.00'da Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hüseyin Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın destekleriyle İzmir'de faaliyet gösteren Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği üyeleri ve ailelerinin katılımıyla kentte bir dizi etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Dernek üyeleri ve ailelerinin yarın konser verip, halk oyunları gösterisi sunacağını anlatan Hacıoğlu, "Ayrıca engellilik alanına ilişkin sosyal farkındalığın artırılması amacıyla 25 Ağustos Perşembe günü saat 10.30'da Millet Bahçesi önünden başlayan bir yürüyüşümüz olacak. Bakanlığımızın vizyonuna uygun olarak engelli vatandaşlarımızın ve yakınlarının sosyal entegrasyonunun bu kapsamda sağlanmasını amaçlıyoruz. Engellilerimizle biz büyük bir aileyiz." diye konuştu.

Dernek Başkanı Hayrettin Yaşar da 2004 yılında kurdukları dernekte zihinsel engellilere hayata bağlamak ve sosyalleştirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Müzik ve halk oyunlarıyla engelli çocukların mutlu olduğuna değinen Yaşar, "Derneği üye olanların sayısı arttı. Eskişehir, derneğimizin 8'inci durağı. Daha önce İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adapazarı, Konya, Aydın, Manisa'da da konserler verdik. Derneğimize destek veren Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Ege, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de engelliler ve aileleri konser verip, halk oyunları gösterisi sunacak - Son Dakika

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