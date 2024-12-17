Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen han Nemrut Dağı'nda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen han Nemrut Dağı'nda bulundu

Geniş Video İzle

Adıyaman'da Nemrut Dağı eteklerinde yer alan ve Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlı eserinde de geçen yaklaşık 750 yıllık bir han ve köprü bulundu. Tarihi hanın bulunduğu alanın bir kasabayı andırdığı ve burada bir köprü de yer aldığı aktarıldı.

17.12.2024 16:07  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Nemrut Dağı eteklerinde Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinde de geçen yaklaşık 750 yıllık han ve köprü bulundu.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyordu... Nemrut Dağı'nda bulundu

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Malatya ile Nemrut Dağı'nın kesiştiği dağlık alanda yer alan Sincik ilçesine bağlı Taşkale köyü kırsalında tarihi yapı olduğu bilgisi aldı. Bölgeye giden ekipler, burada yaptıkları incelemede, tarihi yapının taş ve tonoz kemerlerle inşa edilen, 3 ayrı bölgeden oluşan Selçuklu dönemine ait han olduğunu belirledi.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyordu... Nemrut Dağı'nda bulundu

"GÜNÜMÜZE SAĞLAM ŞEKİLDE GELMİŞ"

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, kendilerine gelen bilgiler üzerine bölgeye geldiklerini ve hanın tespitini yaptıklarını anlattı. Tarihi hanın Nemrut Dağı eteklerinde yer aldığını aktaran Alkan, şöyle devam etti: "Bu alanda yaklaşık 17 ila 21 metre arasında değişen duvar uzunlukları mevcut. Yapının üst kısmı tonozlarla örtülmüş, 3 tonozlu yapı göze çarpmakta. Bu tonozlu yapıların güney kısmı hariç diğer kısımlar günümüze sağlam şekilde gelmiş. Ayrıca, buraya baktığımız zaman kim tarafından yapıldığı bilinmemekle beraber Malatya ile Harput arasındaki Yer Hanı benzerliği göze çarpmakta."

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyordu... Nemrut Dağı'nda bulundu

"13'ÜNCÜ YÜZYILA TARİHLENMEKTEDİR"

Hanın tarihine ilişkin bilgiler veren Alkan, "Burası Erzincan ve Malatya'daki hanların yapısal özellik ve benzerliğinden dolayı milattan sonra 13'üncü yüzyıla tarihlenmektedir. Yani günümüzden yaklaşık 750 yıl önce yapılmıştır." dedi.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyordu... Nemrut Dağı'nda bulundu

HAN, EVLİYA ÇELEBİ'NİN 'SEYAHATNAME'SİNDE DE GEÇİYOR

Tarihi hanın, Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinde de geçtiğini aktaran Alkan, "Hanın bulunduğu alan bir kasabayı andırıyor ve burada köprü de yer alıyor. Seyahatname'de ayrıca Sürre kasabasından bahsedilmekte. Bölgeyi suyuyla, temiz havasıyla, cami, han ve hamamlardan oluşan şirin bir kasaba olarak tarif etmektedir. Bizler de bu alanın Sürre kasabası olduğunu düşünmekteyiz." şeklinde konuştu.

Evliya Çelebi\'nin Seyahatnamesi\'nde geçen han Nemrut Dağı\'nda bulundu

Evliya Çelebi, Kültür Sanat, Nemrut Dağı, Adıyaman, Çelebi, Eğitim, Yaşam, Han, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen han Nemrut Dağı'nda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Osman Koca:
    buldunuzde ne ara petşişe çöpü attınız 16 0 Yanıtla
  • Alparslan:
    demekki adam gbi okumanız laizm seyahatnameyi ki başka şeylerde tarif ediyordur.. bazen uç noktaları var ama evliya celebibin büyük oranda güzel tasvir etmis 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:17 Ameliyata alınan Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur’dan açıklama var Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:42:00. #1.13#
SON DAKİKA: Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen han Nemrut Dağı'nda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.