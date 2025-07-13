Flamingo Yavruları İzmir Kuş Cenneti'nde! - Son Dakika
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Kültür Sanat

Flamingo Yavruları İzmir Kuş Cenneti'nde!

13.07.2025 11:11
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İzmir Kuş Cenneti'nde, 13 bin flamingo yavrusu yumurtadan çıkarak 'kreş'te büyüyor.

İzmir Kuş Cenneti'ndeki yapay üreme adasında yumurtadan çıkan ve "kreş" adı verilen sahada kanat çırpacakları güne hazırlanan flamingo yavruları, ayaklarına takılacak halkalar sayesinde izlenecek.

Flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olan Gediz Deltası'ndaki İzmir Kuş Cenneti'nde 2012 yılında oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adası, yılın en hareketli günlerini geçiriyor.

Dünyanın en büyükleri arasında gösterilen yapay adada bu yıl yaklaşık 13 bin yavru, yumurtalarının kabuklarını kırarak hayata "merhaba" dedi. Kuluçka sürecinde yavrularına dönüşümlü olarak bakan flamingo çiftleri, yavrularını beslemek için yine birlikte mücadele veriyor.

Yavrulara kreşte bakıyorlar

Flamingolar yumurtadan çıktıktan 20 ila 25 gün sonra suyla tanışıyor. Yenidoğan yavruların suda toplu olarak bulundukları yere ise "kreş" adı veriliyor. Vakitlerinin büyük bir kısmını kreşte geçiren yavrular, zaman zaman da adaya çıkıyorlar.

Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip olan flamingo yavruları, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı "artemia salina" ile besleniyor.

Ailelerinin yanında 2 ay geçiren yavru flamingolar, uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor.

Flamingoların kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince İzmir Kuş Cenneti'nde özel önlemler alınıyor.

Flamingo yavrularının bazıları göç yolları, barındıkları alanlar ve yaşam sürelerinin takip edilmesi amacıyla uzman ve gönüllülerce halkalanacak.

Gün batımı flamingolarla ayrı güzel

Flamingoların beslenme, dinlenme ve gün batımında kuluçka adasına dönüşteki toplu uçuşları güzel görüntüler oluşturuyor. Kamera sistemiyle 7 gün 24 saat takip edilip kayıt altına alınan kuşlar, ziyaretçi merkezinden de izlenebiliyor.

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, AA muhabirine, Gediz Deltası'nın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce korunduğunu ve buranın Türkiye'nin 14 Ramsar alanından biri olduğunu söyledi.

Buranın dünyanın en büyük yapay flamingo üreme adası olduğunu aktaran Aslanapa, "Flamingolar her yıl nisan ayının başında burada kuluçkaya yatarlar ve yavrular yumurtadan çıkar. Bu sene de adanın tümü doldu ve 13 bine yakın yavru yumurtadan çıktı. Şu anda adanın yakınında suya inmiş durumdalar. Kreş diye tabir ettiğimiz oluşumda 2 ay boyunca ebeveynleri tarafından beslenecekler. Flamingolar ağustos ayında uçmayı öğrenip Gediz Deltası, Tuz Gölü ve Yunanistan, İtalya, İspanya, Fransa, Tunus gibi Akdeniz ülkelerine gidecek." diye konuştu.

Halkalama çalışmalarıyla yavru flamingoların yaşamı takip edilecek

Aslanapa, yavruların göç yollarının, barındıkları alanların ve yaşam sürelerinin takip edilmesi amacıyla halkalanacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Ağustos ayında halkalama faaliyeti yapılacak. Flamingoların bir ayağına PVC halka, diğer ayağına metal halka takılıyor. Bu sayede flamingoların göç yolları, beslenme alanları ve habitatları takip edilecek. 2019 yılında buradaki yavru flamingolara halkalama çalışması yapıldı. Halkalandıktan 2 ay sonra flamingolardan bir tanesi İtalya'nın Napoli kentinde görüldü. Yine halkalandıktan 2,5 ay sonra Mayorka Adası'na giden oldu."

Kaynak: AA

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