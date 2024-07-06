Fransız öğrenciler İstanbul\'da Süleymaniye Camii\'ni ziyaret etti

Kültür Sanat

Paris Yunus Emre Enstitüsü ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan 'Yaşadığın Şehri Tanıyor Musun?' projesi kapsamında Fransa'dan gelen öğrenciler Süleymaniye Camii'ni ziyaret etti. Tematik gezilerin düzenlendiği projede Türk ve Fransız öğrencilerin İstanbul ve Paris'in kültürel zenginliklerini keşfetmeleri amaçlanıyor.

Proje, İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Hukuk alanında çift anadal yapan Ömer Faruk Yıldırım tarafından yazılıp 2022 yılında Erasmus+ kapsamında hibe almaya hak kazandı. Aynı zamanda UNESCO kapsamında bulunan program, 2023 yılı için kabul alan dünyada 74, Türkiye'de ise 2 projeden biri oldu. Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DITIP Fransa) de desteğiyle yürütülen projenin İstanbul ayağında 'Din Günü' etkinliği yapıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarihi Süleymaniye Camii ziyaret etti.

Müze ziyaretleri, seminerlerin de olduğu projeyle yaşadığı şehri maddi ve diğer nedenlerle keşfedememiş kişilere odaklanılıyor. İstanbul'daki 5'inci gününde yapılan etkinliğe ilişkin konuşan Yunus Emre Enstitüsü Proje Koordinatörlerinden Fatih Marchal, "Tematik gezilerimiz turistik bir turdan ziyade şehrin tarihini, sosyolojisini, akademisini yakından incelememizi sağladı. Bu açıdan hem yaşadığımız şehirleri daha iyi tanımaya çalıştık hem de kültürel etkileşimin artması açısından çok değerli oldu" dedi.

"TÜRK KÜLTÜR VE SANATINI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞAN BİR KURUMUZ"

Öğrencilerin önce Paris'i gezdiğini aktaran Marchal, "Türk kültür ve sanatını en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir kurumuz. İbn Haldun Üniversitesi ile ortak gerçekleştirdiğimiz bu proje bizim için çok değerli. Fransa'dan ve Türkiye'den bir grup öğrenciyi bir araya getirerek önce Paris'te daha sonra da İstanbul'da tematik geziler yaptık. Tematik gezilerimiz turistik bir turdan ziyade şehrin tarihini, sosyolojisini, akademisini yakından incelememizi sağladı. Bu açıdan hem yaşadığımız şehirleri daha iyi tanımaya çalıştık hem de kültürel etkileşimin artması açısından çok değerli oldu" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: PROJEMİZ BUGÜNE KADAR ŞEHRİNİ KEŞFEDEMEMİŞ KİŞİLERE ODAKLANIYOR

İstanbul ve Paris'in kültürel hazinelerine her iki ülkeden de bulunan katılımcıların tanık olması amaçlandığı projenin yazarı Ömer Faruk Yıldırım ise bu projenin çıkış noktasına yönelik şunları söyledi:

"Yaşadığın Şehri Tanıyor Musun?' projesini yazmamdaki en önemli sebeplerden birisi de özellikle çeşitli tarihçi hocalarımızın da televizyonlarda bahsettiği gibi İstanbul'da yaşayan bir kişi Süleymaniye Külliyesi'ne bugüne kadar hiç gitmemiş veya İstanbul'un bir ilçesinde yaşıyor ama bugüne kadar hiç Fatih bölgesine gelmemiş. Projemiz özellikle bugüne kadar çeşitli nedenlerden dolayı şehrini keşfedememiş kişilere odaklanıyor ve aynı zamanda maddi imkanları nedeniyle yurtdışına da çıkamamış kişilere odaklanıyor. Biz de bu noktada İstanbul'da yaşayan bir kişinin hem İstanbul'u keşfetmelerini istiyoruz, aynı zamanda Paris'i de, yurt dışında bulunan önemli bir şehre giderek iki şehri karşılaştırmalarını istiyoruz."

KARA: ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ VE ŞEHİRLERİNİ YENİDEN TANIMLADI

İbn Haldun Üniversitesi Koordinatörü Mehmet Kara da "Projemiz yeniden keşif süreçlerine şehir üzerinden odaklıyor ve burada farklı alanlarda uzman profesyoneller ve akademisyenler yeniden keşif sürecinde bize eşlik ediyor. Projenin Paris ayağında Prof. Dr. Süreyya Faruk hocamızla beraber 3 gün birçok müzeyi tamamlamış olduk. Bununla birlikte birçok kurumu, kuruluşu ziyaret etme fırsatı da bulduk. Bunlar arasında UNESCO ve misyonumuz vardı. Orada da bizi temsil eden insanlarla buluşmuş olduk ve bu süreçlerde öğrenciler birçok konuları birçok açıdan öğrenme fırsatı buldu. Kendilerini ve şehirlerini de yeniden tanımladılar. Proje sonucunda da çıktılarını isteyeceğiz ve bu çıktılara onların kültürel ve sanatsal olarak şehirlerini yeniden nasıl keşfettiklerini anlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

KAYA: İSTANBUL'UN KEŞFETMEKLE BİTMEYEN BİR ŞEHİR OLDUĞUNU PROJELERLE DAHA İYİ ANLADIM

Projede yer alan öğrencilerden Rüveyda Kaya ise "Hem Paris'te gezdik hem de İstanbul'u tekrardan keşfettik. Ben İstanbul'da yaşıyorum ama İstanbul'un keşfetmekle bitmeyen bir şehir olduğunu projelerle daha iyi anlamış oldum. Paris'teki günlerimiz 'tarih günü', 'sosyoloji günü' ve 'din günü' gibi belirli konulara bölünmüştü. İstanbul ayağında da aynı temalar devam etti ve biz de bunların karşılaştırmasını direkt bir şekilde yapabilme şansı bulduk" ifadelerini kullandı.

Paris'te yaşayan ve proje kapsamında İstanbul'a gelen Tom Aubry de "İstanbul'a ilk kez geldim ve bu proje için herkese teşekkür ediyorum. Çünkü böyle geziler öğrenciler için çok pahalı olabilir ve gelme fırsatına sahip olduğumuz için minnettarız. Öğretmenlerden kültürel farklılıklar ve tarih hakkında bazı semirnerler aldık, bu da bizim için oldukça ilginç oldu" diye konuştu.

PROJE AKADEMİK VE SANATSAL ÜRÜNLERLE DESTEKLENECEK

Proje aracılığıyla yeniden keşif şiarının gerçekleştirilmesi ve katılımcıların kendi şehirlerine ait tarihi ve kültürel yapıların detaylı bir şekilde tanıtılması isteniyor. Proje bitiminde katılımcılardan İstanbul ve Paris'e dair kendi yetenekleri doğrultusunda akademik veya sanatsal ürünler üretmesi ve ortak bir rapor hazırlanması planlanıyor. 'Yaşadığın Şehri Tanıyor Musun' adlı proje kapsamında 9 Temmuz tarihine kadar İstanbul'da çeşitli kültürel programlar düzenlenecek.