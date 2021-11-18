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Gemideki işini bırakarak tasarladığı bungalov evler tatilin adresi oldu - Son Dakika

Gemideki işini bırakarak tasarladığı bungalov evler tatilin adresi oldu

18.11.2021 11:09
Gemideki işini bırakarak tasarladığı bungalov evler tatilin adresi oldu

Rizeli Olgun Atagün, gemideki işini bırakarak köyünde açtığı tesisle şehrin gürültüsünden uzak zaman geçirmek isteyenlere doğayla iç içe tatil fırsatı sunuyor.

Rizeli Olgun Atagün, gemideki işini bırakarak köyünde açtığı tesisle şehrin gürültüsünden uzak zaman geçirmek isteyenlere doğayla iç içe tatil fırsatı sunuyor.

35 yaşındaki Atagün, uzak yol başmühendisi olarak çalıştığı gemideki işinden ayrılarak Ardeşen ilçesine bağlı Yenigöl köyüne döndü.

Turizm sektöründe hizmet vermek üzere tasarladığı 4 bungalov evi tamamlayan Atagün, maddi nedenlerden dolayı Ağustos 2019'da yeniden gemide çalışmaya başladı.

Bu dönemde yeni bungalov evler tasarlayan Atagün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart 2020'de tekrar memleketine dönmek üzere işini bıraktı.

Atagün, yapımında köy sakinlerinin de çalıştığı 6 bungalovla büyüttüğü ve "DoğadaKal" adını verdiği tesisine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Zemininin camla kaplı bölümlerinde alttan geçen dere sularının görülebildiği evleriyle dikkati çeken ve 14 kişinin çalıştığı tesis, doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerden ilgi görüyor.

Olgun Atagün, AA muhabirine, gemideki görevini bırakıp ailesi ve köyün desteğiyle bungalov evleri kurduğunu söyledi.

Gemide çalışırken dünyanın her yerine gittiğini ve farklı insanlar tanıdığını anlatan Atagün, "Ama şu anda dünyanın her yerinden insanlar Rize'ye, 'DoğadaKal'a geliyor. Onları, Türkiye ve Rize'nin doğasıyla tanıştırıyoruz." dedi.

Atagün, önceki işinde maaşının iyi olduğunu belirterek, "O maaşı aldığım zaman güzel bir yaşantım yoktu. Sürekli denizin üstündesin. İnsanlardan uzaksın ve farklı ülkelere gidiyorsun. Güzel ama belli bir süre sonra bu sıkıcı gelebiliyor. Ben burada ailecek ekmek paramı kazandıktan sonra 9-10 bin dolar maaşın da bir önemi kalmıyor." diye konuştu.

Tesisi, insanların dinlenip şehrin yorgunluğunu atmalarını sağlamak için açtıklarını ifade eden Atagün, şunları kaydetti:

"İlk başta 4 bungalov ev ile başladık. Talep fazla olunca biz de şaşırdık. Biz işin buraya geleceğini beklemiyorduk. Daha farklı bungalov evler çizip daha fazla kişinin gelmesini sağladık. Bir arkadaş 'Evlerin altından dere geçse daha farklı olur.' demişti. Biz de bunu düşündük ve yaptık. Şu an 6 bungalov evin altından dere geçiyor."

Annesi Emine Atagün ise oğlunun karada bir işi olmasını istediğini belirterek, kendi arazilerinde "doğada kal" sloganıyla bungalov evler yaparak köye de katkı vermeye çalıştıklarını söyledi.

"Buranın doğası ve yeşili çok güzel"

Bulgaristan'dan tatil için Rize'ye gelen Bülent İsmail, bölgeye gelmenin beş yıllık hayali olduğunu dile getirerek, "Buranın doğası ve yeşili, her şeyi çok güzel. Burada dört mevsimi bir günde yaşadığımız zamanlar da oluyor. Kelimelerle anlatılacak bir yer değil. Herkese tavsiye edebilirim. Bana 'Nereye tatile gidebilirim?' diye soranlara ise 'Rize'ye gidin.' derim." ifadelerini kullandı.

Sümeyye Kaya da arkadaşının tavsiyesi üzerine geldiğini kaydederek, "Buranın havası çok güzel. Her yer yemyeşil. İzmir'de rastlamadığımız şeyler. Kaldığım bungalov evler ve derenin kenarında kahvaltı yapmak çok güzel. Fotoğraf çekmek için çok güzel yerler var." dedi.

Recep Eksil ise Rize'de yaşadığı halde böyle bir yeri yeni keşfettiğini belirterek, "Ailem ve arkadaşımla geldim. Pandemiden uzak ve kafa dinlemek için güzel bir yer. Şehirden uzaklaştıkça ve doğayla iç içe olunca daha güzel oluyor." ifadesini kullandı.

Gemideki işini bırakarak tasarladığı bungalov evler tatilin adresi oldu
Gemideki işini bırakarak tasarladığı bungalov evler tatilin adresi oldu
Gemideki işini bırakarak tasarladığı bungalov evler tatilin adresi oldu
Gemideki işini bırakarak tasarladığı bungalov evler tatilin adresi oldu
Gemideki işini bırakarak tasarladığı bungalov evler tatilin adresi oldu

Ardeşen, Turizm, Mart, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gemideki işini bırakarak tasarladığı bungalov evler tatilin adresi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gemideki işini bırakarak tasarladığı bungalov evler tatilin adresi oldu - Son Dakika
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