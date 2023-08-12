Genç oyuncular, Tamer Karadağlı'nın yeni görevini tiye aldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Kararın ardından bir video yayınlayan Tolga Üyken, Metin Pıhlıs, Hilmi Deler ve Batuhan Soyaslan, Karadağlı ile alay edince eleştirini yağmuruna tutuldu.

VİDEO TEPKİ ÇEKTİ

Bir araya gelen 4 genç oyuncu Tamer Karadağlı'nın rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki repliklerini canlandırarak "Tamer Karadağlı müdür olduktan sonra Devlet Tiyatroları provaları" notuyla Instagram hesaplarından yayınladı. Oyuncuların Karadağlı ile dalga geçtiği video, kullanıcıların tepkisini çekti. Oyuncular için "Sizin 2 kat yaşınızdaki usta oyuncuyu tiye almak size yakışmadı" ve "Sizin sahneye çıkmanız yasaklansın" yorumları yapıldı.

"HAMİLE EŞİME KÜFÜR EDECEK KADAR ALÇALMIŞSINIZ"

Gelen eleştirilerin ardından sessiz kalmayan Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Metin Pıhlıs ise X hesabından verdiği cevapta "Dün içinde ne hakaret ne bir siyasi görüş barındıran video ile gece ne vatan hainliğimiz kalmış ne dış güçlerin maşalığımız. Hamile olan eşime bile küfür ve hakaretler yağdıracak kadar alçalmışlar bir de. Video komiktir değildir o ayrı ama bu kadar hakaret seviyenizi belli ediyor" ifadelerini kullandı.