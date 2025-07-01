Göbeklitepe\'nin UNESCO Başvurusu 7. Yıldönümü

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tarihin en eski ve en çarpıcı tanığı olan Göbeklitepe'nin bir dünya mirası olarak UNESCO'ya dahil oluşunun 7'nci yılında bu eşsiz mirasın korunması, anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilişinin 7'nci yılında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin taşıdığı evrensel değere ve bakanlık olarak yürütülen çalışmalara dikkati çekti. Bakan Ersoy, "Tarihin en eski ve en çarpıcı tanığı olan Göbeklitepe'nin bir dünya mirası olarak UNESCO'ya dahil oluşunun 7'nci yılında bu eşsiz mirasın korunması, anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçmişe dair tüm ezberleri bozarak insanlık tarihini yeniden yazdıran Göbeklitepe'nin listeye alınışı kültürel hafızamızın küresel çapta tesciliydi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Şanlıurfa'da ilan ettiğimiz Taş Tepeler Projesi ile bu eşsiz mirası daha da derinlemesine anlamaya, bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımaya kararlıyız. Kazı, koruma, tanıtım ve altyapı çalışmalarını eşgüdüm içinde sürdürüyor; Göbeklitepe'yi yalnızca bir arkeolojik alan değil, tarih boyunca kültürlerin iz bıraktığı eşsiz bir merkez olarak değerlendiriyoruz. Türkiye, insanlık mirasına sahip çıkmaya ve onu bütün insanlıkla buluşturmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göbeklitepe, sadece Şanlıurfa'nın değil, Türkiye'nin kültürel diplomasi vizyonunun merkezinde yer alıyor. Bu vizyon doğrultusunda, Roma'nın dünyaca ünlü tarihi yapısı Kolezyum'da düzenlenen 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' sergisi de Avrupa kamuoyunun yoğun ilgisini çekti. İki bin yıllık taşların gölgesinde açılan sergi, yaklaşık 6,5 milyon ziyaretçiye ulaşarak Göbeklitepe'yi uluslararası kültür sahnesinde yeniden konumlandırdı.