58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Kerr" filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Kerr" filminin söyleşisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam etti.

Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında dün gösterimi yapılan "Kerr" filminin yönetmen, yapım ekibi ve oyuncuları, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanında bulunan Balerin Cafe'de izleyicilerin sorularını cevapladı.

Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu, yaptığı konuşmada, "Kerr" isminin tekerrür, tekrar kelimelerinden geldiğini, filmde sürekli tekrarlanan olayların olduğunu söyledi.

Filmi kendi kitabından uyarladığını anlatan Pirselimoğlu, "Romanı yazarken de biraz senaryo yazarmış gibi tasarlıyorum. Romanda daha fazla yüzebileceğiniz geniş bir alan var. Fakat hikaye kurma adına romanı yazarken, kendi tasarladığım resimler bir şekilde senaryoda kolaylık sağlıyor." diye konuştu.

İzleyenlerin kafasında soru işareti bırakmayı, sorgulama sağlamayı sevdiğini vurgulayan Pirselimoğlu, oyuncunun nereye, nasıl gideceğini inisiyatifine bıraktığını ifade etti.

Pirselimoğlu, dünya sinemasında filmleri çekenlerin daha cesur olması, elini korkak alıştırmaması gerektiğini dile getirdi.

Oyunculardan Erdem Şenocak ise önce romanı okuduğunu, sonra senaryo hazırlandığını belirterek, filmde yönetmene çok güvendiğini aktardı.

Gafur Uzuner ise çekimlerde başka bir mahalleye taşınmış gibi hissettiğini, mekanların, iklimin ve dilin farklı olduğunu, filmden keyif aldığını kaydetti.

Melih Düzenli, tiyatro ve sinemada oyuncunun inandığı yönetmene kendisini bırakması gerektiğine işaret etti.

Müzik yönetmeni Nikos Kypourgos da filmde müziğin, karakterlerin rolü kadar önemli olduğunu, filme farklı bir katkı sunduğunu söyledi.

Filmin konusu

Film, babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olan kişinin, bilinmeyen bir suçla itham edilmesi ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen kasabadan çıkmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.