Üye Girişi
8. Yalova Subaşı Kivi Festivali yapıldı - Son Dakika

8. Yalova Subaşı Kivi Festivali yapıldı

24.10.2021 16:03
8. Yalova Subaşı Kivi Festivali yapıldı

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde "Yalova Subaşı Kivi Festivali" gerçekleştirildi.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde "Yalova Subaşı Kivi Festivali" gerçekleştirildi.

Subaşı Belediyesi ve Yalova Kivi Üreticileri Birliği tarafından Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'ndeki festivalin açılışında dans gösterisi sunuldu.

Yağışlı havaya rağmen yoğun katılımın olduğu festival, çocuk, genç ve büyükler kategorilerinde 500 sporcunun katıldığı koşularla devam etti.

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kivinin 30'dan fazla ülkede üretildiğini, Türkiye'nin ise bu ülkeler arasında yedinci sırada bulunduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletlerin 2019 yılındaki verilerine göre 15 ülkede 1000 ton ve üzerinde üretim yapıldığını vurgulayan Parıldar, "Dünyada yaklaşık 4,2 milyon ton kivi üretilirken bunun da yüzde 50'sini Çin üretmektedir. Türkiye 73 bin ton üretimle yedinci sırada yer almaktadır. Geçen yıl ülkemizde 73 bin ton kivi üretilmiş, bunun 29 bin tonunu Yalova'da gerçekleştirdik. Yalovalı çiftçilerimizin çevre illerde kurdukları parselleri de dikkate alırsak yüzde 50'den fazlasını Yalovalı çiftçilerimizle üretiyoruz. Bu da bizlere büyük bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

Parıldar, bu yıl 28-29 bin ton civarında bir rekolte beklediklerinin altını çizdi.

Kocadere-Şenköy bölgesinde 300 dekarlık alanı kivi bahçelerine dönüştürdüklerini hatırlatan Parıldar, şöyle konuştu:

"Yine çiftçilerimizin kendi imkanlarıyla kurdukları bahçelerle birlikte yaklaşık 700 dekarlık bir kivi havzamız oluştu. 1000 dekarlık hedefimiz için de projelerimize devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl bunu da tamamlayacağız. Kivi ilimizin en önemli tarımsal ürünlerinden biri. Şimdi göğsümüzü gererek kivimizi, bu yıl Yalova kivisi coğrafi işaretiyle taçlandırdık. Kivi, üretim başlangıcından bugüne kadar emek veren çiftçilerimiz için bir sevdadır. İnşallah hazan mevsiminde tarlada izi olanlar için de bir sefa vesilesi olacaktır."

Subaşı ilçe Belediye Başkanı Turan Canbay ise üretilen kivinin Türkiye'nin her noktasında tüketiciyle buluşması için tanıtımını en iyi şekilde sağlama ve desteklemeyi amaç edindiklerini söyledi.

Belediye olarak bu konuda gerekli adımları attıklarını anlatan Canbay, "Yalova'da bugüne kadar kiviye verilen destekten dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar başta olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Uğur Fidan da festivalin düzenlemesinde verdikleri desteklerden dolayı, kurum ve kuruluşlar ile çiftçilere teşekkür etti.

Halk oyunları gösterisiyle devam eden festivalde, "en iyi kivi bahçesi", "en iyi kivili pasta" ve "kivi koşusu"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tarım sektörü ve yöresel lezzetler ile çocuklar için özel hazırlanan stantların gezilmesiyle sona eren programa, Yalova Valisi Muammer Erol, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, kivi üreticileri ve davetliler katıldı.

8. Yalova Subaşı Kivi Festivali yapıldı
8. Yalova Subaşı Kivi Festivali yapıldı
8. Yalova Subaşı Kivi Festivali yapıldı

Altınova, Subaşı, Yalova, Kivi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 8. Yalova Subaşı Kivi Festivali yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti 16:18 Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi 16:06 Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi 16:03 Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi
Dehşete düşüren cinayet! Aşkına karşılık vermeyen kadının başını kesip cesedini bavula koydu 15:26 Dehşete düşüren cinayet! Aşkına karşılık vermeyen kadının başını kesip cesedini bavula koydu Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı 15:23 Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi 14:49 Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek 13:51 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar 13:28 Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar

Son Dakika Haberleri
16:06 Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi
16:04 İsrail Savunma Bakanı'ndan "gizemli" ziyaret! Hangi ülke olduğu açıklanıyor
16:02 Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi
16:01 Kıran kırana geçen Karagümrük-Hatay maçının kazananı olmadı
15:36 Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
15:24 AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar
15:22 Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı
15:21 Karagümrüklü Pesic seriye bağladı! İnanılmaz bir vuruşla Hatayspor'u avladı
14:52 Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı
14:50 Galatasaray derbisindeki süper koz Necip Uysal olacak
Kavgaya MALİ'nin kızı da katıldı! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e ağır sözler Kavgaya MALİ'nin kızı da katıldı! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e ağır sözler         
16:19
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı yayınladı Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı yayınladı         
16:06
İsrail Savunma Bakanı'ndan İsrail Savunma Bakanı'ndan "gizemli" ziyaret! Hangi ülke olduğu açıklanıyor         
16:05
Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı         
15:36
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı         
14:53
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi         
11:08
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 16:24:10. #1.13#
SON DAKİKA: 8. Yalova Subaşı Kivi Festivali yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement