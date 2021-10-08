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Adıyaman'da "Turizmin Yeniden Canlandırılması Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Adıyaman'da "Turizmin Yeniden Canlandırılması Çalıştayı" düzenlendi

08.10.2021 14:36
Adıyaman'da

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'de turizmin tüm Anadolu'ya yayılması ve 12 ay boyunca sürdürülmesini hedeflediklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'de turizmin tüm Anadolu'ya yayılması ve 12 ay boyunca sürdürülmesini hedeflediklerini belirtti.

Adıyaman'da, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Turizmin Yeniden Canlandırılması Çalıştayı" düzenlendi.

Kentteki bir oteldeki çalıştayda konuşan Alpaslan, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vizyonu ve projeleriyle Türkiye'nin turizmde sıfır noktasından 2019 rakamlarıyla dünyada en fazla ziyaret edilen 6'ncı ülke ve en fazla turizm geliri olan 13'üncü ülke konumuna geldiğini söyledi.

Alpaslan, "Türkiye 2019'da 35 milyar dolar turizm geliri elde etti ve 52 milyon ziyaretçiyi kabul etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak en önemli amaç ve hedefimiz Türkiye'de turizmin tüm Anadolu'ya yayılması, 12 ay boyunca sürdürülmesi. Güney Doğu Anadolu bölgemizden Van Gölü'ne, Doğu Karadeniz'den Batı Karadeniz'e, Frigya Bölgesi'nden Trakya'ya Türkiye'nin her yerinde çok önemli turizm, kültür ve tarih değerleri var." diye konuştu.

Salgının dünya turizmini etkilediğini belirten Alpaslan, "Dünya turizminde 1,5 trilyon dolarlık bir kayıp söz konusu. Tabii biz bu süreçte Türkiye olarak bu durumdan en az zararlar ve hem sektörümüzü hem de imkanlarımızı en az yıpranmayla nasıl çıkarırız çalışmaları yaptık ve dünyaya örnek olacak çalışmalara imza attık, güvenli turizm sertifika programları bunların başında gelmektedir." dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da kentin önemli tarihi zenginlikleri barındırdığını belirtti.

İnsanlık tarihinin burada başladığını ve geliştiğini dile getiren Çuhadar, "Devlet burada boş durmamış ve çalışmış. Şu an var olan tarihi zenginlikler çalışmanın ürünü. 9 ören yerimizde turist karşılama merkezi yapıyoruz. Kent merkezinde odak merkezi yapıyoruz, kütüphanesiyle birlikte yine yaklaşık 1 milyon 400 bin avroluk bütçemiz var. Adıyaman bu yıl tanıtımına başladı. 2022 yılı Adıyaman'ın tanıtım yılı olacak." ifadesini kullandı.

Çalıştaya Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Adıyaman'da Turizmin Yeniden Canlandırılması Çalıştayı düzenlendi
Adıyaman'da Turizmin Yeniden Canlandırılması Çalıştayı düzenlendi
Adıyaman'da Turizmin Yeniden Canlandırılması Çalıştayı düzenlendi
Adıyaman'da Turizmin Yeniden Canlandırılması Çalıştayı düzenlendi
Adıyaman'da Turizmin Yeniden Canlandırılması Çalıştayı düzenlendi

Avrupa Birliği, Adıyaman, Türkiye, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Adıyaman'da 'Turizmin Yeniden Canlandırılması Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika


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