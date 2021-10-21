Arjantinli ikizler "İnsanları mutlu etmek" için dünyayı gezerek gösteri şovları yapıyor - Son Dakika

Arjantinli tek yumurta ikizleri "mutlu ederek yaşamak" felsefesiyle çıktıkları dünya gezisinde canlı müzik ve dans gösterilerinden oluşan şovlarını sergiliyor.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires şehrinde yaşayan 36 yaşındaki tek yumurta ikizleri Emilio ve Leandro Ponce, uzun yıllar hayatlarını turizm sektöründe rehberlik yaparak sürdürdü.

İşleri dolayısıyla dünyanın birçok yerine seyahat yaptıkları sanatçı ve gösteri ekipleriyle tanışan ikizler, animasyon ekiplerinde çalışmaya başladı.

Bu süreçte müzik, dans ve sirk gösterilerine ilgi duyan ikizler aldıkları eğitimle "İkizler Gezisi" adı altında kendilerine özgü bir şov oluşturdu.

Dünyayı keşfetmek ve gösterilerini farklı kültürlerle paylaşmak amacıyla 5 yıl önce yeni seyahatlere başlayan ikizler, gösterilerini dünyanın çeşitli ülkelerinde sunmaya devam ediyor.

Antalya'da Kaleiçi Old Town Festivali'ne katılan ikizlerden Emilio, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar çalıştıkları farklı sektörlerin yanı sıra gösteri sanatlarına ilgi duyduklarını anlattı.

Yeni beceriler kazanmaya başladıkça kendileri için özel bir şov planladıklarını söyleyen Emilio, sirk gösterisi ve canlı müzik üzerine çalıştıklarını belirtti.

"İnsanların gülümsemeleri bu işi ömür boyu yapabileceğimizi hissettirdi"

Emilio, zamanla dünyayı keşfetmeyi ve hayat hakkında daha fazla şeyler öğrenmeyi istediklerini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Gösteri yapmaya başladıktan sonra insanları mutlu etmeyi hayat amacı edindik. Bu bizim için bir hayale dönüştü. Bu süreçte yeni diller ve tecrübeler öğrenmekle birlikte jonglörlük yeteneğimizi de keşfettik. Zamanla yeni yerlere seyahat etmek bir alışkanlık haline geldi. Yolculuğumuz hala devam ediyor ve biz mutlu olmaya, yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Bu öğrenme, yeni beceriler edinmenin dışında farklı kültürler, farklı insanlar tanımayı içeriyor." diye konuştu.

İnsanların mutlu olmalarının kendileri için paha biçilemez olduğunu belirten Emilio, insanlara sorunlarını unutturabilmenin, onları gülümsetebilmenin mutluluk verdiğini dile getirdi.

Kazanç elde etmenin kendileri için önemsiz olduğunu aktaran Leandro ise "Dünyada birçok farklı hayat var. İnsanlar bizi gördüklerinde mutlu oluyorlar. ve zamanla bu karşılıklı olmaya başladı. İnsanlar karşılık vermeleri gerektiğini düşünseler de bu bizim için her zaman ikinci planda. Önemli olan insanları mutlu etmek, çocukları gülümsetmek ve insanlara, 'Bu kişiler benim günümü değiştirdi' dedirtebilmek. İnsanların gülümsemeleri bu işi ömür boyu yapabileceğimizi hissettirdi." ifadesini kullandı.

"Bizce dünyadaki en konuksever ülke Türkiye"

Leandro, seyahatlerinde 40'tan fazla ülkeyi ziyaret ettiklerini ifade ederek Türkiye'ye ikinci kez geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin dünyada en iyi ağırlandıkları ülke olduğunu belirten Leandro, şunları kaydetti:

"Türkiye bizim için çok özel bir ülke. İstanbul, Ordu, Samsun, Eskişehir, Mersin, Gaziantep, Hatay'da bizi çok güzel ağırladılar. Bizce dünyadaki en konuksever ülke Türkiye. Burayı ilk kez ziyaret ediyorsanız size ne kadar iyi davrandıklarını göreceksiniz. Kaleiçi Old Town festivali kapsamında Türkiye'yi ikinci kez ziyaret ettik. Festivalde performansımızı sergiledik. Burada bir festival düzenlenmesi inanılmaz. Burası sihirli bir yer gibi, çok iyi vakit geçirdik."