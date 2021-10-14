Üye Girişi
Bilal Erdoğan: "Kurumlarımızın hedef alınmasının bir sebebi var" - Son Dakika

Bilal Erdoğan: "Kurumlarımızın hedef alınmasının bir sebebi var"

14.10.2021 18:47

Bilal Erdoğan: "Kurumlarımızın hedef alınmasının bir sebebi var" "Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz" Kocaeli'de Ensar Vakfına devredilen tarihi binanın açılış törenine konuşan Bilal Erdoğan, vakıfların hedef alınmasının bir sebebi olduğu ve...

Bilal Erdoğan: "Kurumlarımızın hedef alınmasının bir sebebi var"

"Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz"

KOCAELİ - Kocaeli'de Ensar Vakfına devredilen tarihi binanın açılış törenine konuşan Bilal Erdoğan, vakıfların hedef alınmasının bir sebebi olduğu ve kurumların itibarsızlaştırılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ensar Vakfı'nın devredilen tarihi Pembe Köşk bugün Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Gerçekleştirilen açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yanısıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, il protokolü, vakıf yöneticileri, ve vatandaşlar katıldı.

"Ensar Vakfı'nda çocuklar istismar edildi diye akıllarda kaldı"

Açılışta konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugün burada çok güzel bir açılış yapmak için bir araya geldik. Ensar Vakfı ile ilgili meclisimizden bir karar geçirmiştik. Bugün olduğu gibi o dönemde de kamuoyunda manipülasyon çalışmaları yapıldı. Bu vakıfla ilgili kirli bir kampanya yürütülmekte, camia kirletilmeye çalışılmaktadır. Biz bu kirli kampanyalarla yılmayacağız ve geri adım atmayacağız. Suç, şahsidir ve ispatlanana kadar o şahıs da sadece sanıktır. İspatlanınca devlet gerekeni yapar. Bu suçu camianın tümüne mal edemezsiniz. Ensar Vakfı'nda çocuklar istismar edildi diye akıllarda kaldı. O lanetlenmiş işi işleyen şahıs 506 yıl cezaya çarptırıldı. Ama akılda sadece algı olarak kaldı. Biz bu algıya asla teslim olmayacağız. Yurt meselelerini bahane edip aynı algıları yapmaya çalışıyorlar. Biz bunlara da teslim olmayacağız. Burası Ensar Vakfına anasının ak sütü gibi helal olsun" dedi.

"İmkanını olmayan çocuklarımıza eğitim desteği sağlıyor"

Kocaeli'nin bu tarafına hiç gelmediğimi fark ettiğini söyleyen Ensar Vakfı Genel Kurulu Üyesi olan Bilal Erdoğan, "Ben Hem dokusuyla hem manzarasıyla çok güzel bir mahalle. Vakfımız için hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın ger tarafında ülkemizde de hukukun mevzuata uygun şekilde vakıf dernekler STK'lar kamu hizmetini ikame ettiren, yani kamu hizmetini güçlendiren çoğaltan kurumlardır. Elbette ki vatandaş vergisini verir. Burada belediyemiz burayı Ensar Vakfına tahsis ediyor Ensar Vakfımız da gönüllerini ve personellerini burada ihtiyaçlarını karşılıyor. İmkanını olmayan çocuklarımıza eğitim desteği sağlıyor, burs verdiği öğrencilerimizi çeşitli projelerde bir araya getiriyor" diye konuştu.

"Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz"

Kurumların hedef alınmasına yönelik de konuşan Erdoğan, "Bu memleket geleceğe değerleriyle mi yürüyecek değersizleşerek mi? Türkiye Avrupa'nın herhangi bir ülkesine benzeyip kendi kimliğini kaybetmeli mi etmemeli mi? Bu meselelerin önemi var mı yok mu, bunun bir mücadelesi var ülkede. Bu toprakların bir kimliği, bu milleti bu millet yapan bazı değerler var. Niye bunlarla kavgalı olsun. Niye bunları silmeye çalışsın? Bütün gençlerimiz uzak ve yakın tarihimizi, bu toprakları bize vatan yapan kişileri, değerleri, kavramları hakkıyla bilseler, geçmişini bilmeyen geleceğini nasıl kursun? Geçmişini sahiplenmeyen kendi geleceğini değil başkalarının geleceğine ancak hizmet edebilir. Yani mesela aslında basit bu topraklar üzerinde kardeşçe, bu toprakları bu topraklar yapan değerler etrafında yaşarız. Ama bunu düşmanlarımız istemiyor. Eskiden de bugün de maalesef bu topraklardaki dik duruşun bu güçlenmenin olmasını istemeyen odaklar elbette içeride kendi maşalarını bulup seferber ediyorlar. Bizi bunlara karşı uyanık olmak zorundayız. Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

4 binin üzerinde burs başvurusu

Ayrıca Bilal Erdoğan, İlim Cemiyeti olarak 4 binin üzerinde burs başvurusunu aldıklarını ve bursları öğrencilere belirli şartlar dahlinde vereceklerini söyledi.

Bilal Erdoğan: Kurumlarımızın hedef alınmasının bir sebebi var
Bilal Erdoğan: Kurumlarımızın hedef alınmasının bir sebebi var
Bilal Erdoğan: Kurumlarımızın hedef alınmasının bir sebebi var
Bilal Erdoğan: Kurumlarımızın hedef alınmasının bir sebebi var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilal Erdoğan, Ensar Vakfı, Kocaeli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bilal Erdoğan: 'Kurumlarımızın hedef alınmasının bir sebebi var' - Son Dakika


Son Dakika

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti: Yetki istedim verilmedi 18:42 İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti: Yetki istedim verilmedi Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu 18:27 Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor 18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor
Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi 17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF 17:31 Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada 17:18 Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada
İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi 16:54 İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı 15:58 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:44 Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu
18:41 İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti: Yetki istedim verilmedi
18:40 Agüero, Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış
18:27 Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu
18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti
18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor
17:55 Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük
17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi
17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu         
18:45
Agüero, Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış Agüero, Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış         
18:41
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak         
17:52
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk         
17:36
Yunan- ABD görüşmesinde Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde         
17:29
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak         
15:18
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 18:54:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bilal Erdoğan: "Kurumlarımızın hedef alınmasının bir sebebi var" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement