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Çin kazı "Kirli" sahibinin götürdüğü okulda derslere neşe katıyor - Son Dakika

Çin kazı "Kirli" sahibinin götürdüğü okulda derslere neşe katıyor

15.10.2021 13:12
Çin kazı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Hatice Özkan'ın, torununa doğum gününde hediye edilen "Kirli" adını verdiği kaz ile kurduğu bağ görenlerin ilgisini çekiyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Hatice Özkan'ın, torununa doğum gününde hediye edilen "Kirli" adını verdiği kaz ile kurduğu bağ görenlerin ilgisini çekiyor.

Henüz 5 günlük yavruyken torunu Yiğit'e hediye edilen Çin kazının 3 yıldır bakımını üstlenen Özkan, "Kirli" ismini verdikleri hayvanı bir an olsun yanından ayırmıyor.

Özkan, evde, mahallede ve köyde beraber vakit geçirdiği "Kirli" ile torunu Yiğit'i de eğitim gördüğü Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda zaman zaman ziyarete gidiyor.

Öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetiminin ilgi gösterdiği "Kirli", bahçede, okul koridorlarında ve öğretmenler odasında dolaşıp, bazı günler sınıfa da girerek derslere neşe katıyor. "Kirli"nin okulda vakit geçirdiği zaman diliminde okulun maskotu olan "Krema" isimli köpek de kaza eşlik ediyor.

Hatice Özkan, AA muhabirine, 3 yıldır aynı evi paylaştığı "Kirli"nin adeta kentin maskotu haline geldiğini söyledi.

Kazın bakımını evinin balkonunda yaptığını anlatan Özkan, "Benimle beraber her yere geliyor, ben de işim olduğu zaman her yere onunla gidiyorum, yanımdan ayırmıyorum." dedi.

Özkan, "Kirli"yi çevresindeki hemen herkesin tanıdığını dile getirerek, "Pazara gittiğim zaman 'Kirli' geliyor mu diye hemen arkama bakıyorlar. Her sabah çıkarıyorum dışarı, gezdiriyorum. Ben ihtiyacımı görmek için çıktığımda durmuyor o da benimle geliyor." diye konuştu.

Kirli'nin ismini oğlu ve torunun verdiğini, onun da adı söylendiğinde hemen tepki verdiğini vurgulayan Özkan, "Torunum okula gittiğinde çoğu sabah Kirli'yle birlikte götürüp getiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Benim için 'Kirli' evlat demek"

Özkan, ev taşıdığı için Kirli'yle bu aralar ayrı yerlerde kaldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Göremezsem özlüyorum onu. Benim için 'Kirli' evlat demek. Başka bir şey diyemem, içime sokasım geliyor. Adını söyleyerek seviyorum ama daha çok kurban olurum seni veren Allah'a diyorum ona, öyle seviyorum. Ben onun gidişini görmeyim ama o benim gidişimi görsün. Ben onun öldüğünü görmeye dayanamam. Kirlinin insanlarla arası çok iyi, insanları seviyor, sosyalleşti. Oynuyor, saldırması falan yok. Herkesi seviyor. Tanıdıklarına daha değişik sesler çıkartıyor, çocukları çok seviyor, Kirli'ye koş koş dediğin zaman açıp kanatlarını koşuyor, gel kucağıma dediğim zaman, kucağıma geliyor, bana kendini sevdiriyor."

Özkan'ın torunu 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Yiğit Terzi ise hayvanları çok sevdiğini belirterek, babasından doğum günü hediyesi olarak Çin kazı istediğini söyledi.

Terzi, "Kirli"nin okula ilk geldiği gün arkadaşlarının şaşırdığını ifade ederek, "Babaannemle çoğu zaman beni okula getirip, götürüyor. Arkadaşlarımla oynuyor, derse de girip okulu dolaşıyor, ben onu çok seviyorum. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Farklı bir hayvan olduğu için arkadaşlarıma da değişik geldi. Babaannem, ben ve 'Kirli' birlikte geziyoruz, esnafa gidiyoruz sonra da eve dönüyoruz." dedi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdür Yardımcısı Aylin Yaylı da akademik başarının yanında çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılayıp her yönüyle doğru ve düzgün yetişmeleri için okul olarak çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti.

Yaylı, okullarında kedi ve köpek beslediklerini ifade ederek, "Ayrıca bir velimizle okula gelen Kirli'miz var. Her gün bizim misafirimiz oluyor, benim odama, öğretmenler odasına, zaman zaman sınıflara çıkıyor bizimle derse gidiyor. Matematikten, Türkçeden anlıyor mu bilmiyoruz ama derslerimize neşe katıyor." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hatice Özkan, Trabzon, Doğum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çin kazı 'Kirli' sahibinin götürdüğü okulda derslere neşe katıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin kazı "Kirli" sahibinin götürdüğü okulda derslere neşe katıyor - Son Dakika
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