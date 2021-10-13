Craftİstanbul Fuarı'nda Geleneksel Sanatlar Rüzgârı - Son Dakika

Geleneksel Sanatlar Derneği (GSD) standında atölyeler, imza günleri ve söyleşiler düzenlendi. 5 gün süren fuar kapsamında, tezhip, minyatür, ebru, kaligrafi ve hat sanatları hakkında uygulamalı ve teorik bilgiler verildi.

Emel Türkmen ile Tezhip Atölyesi'nde tezhip sanatı hakkında kısaca teorik bilgi verildikten sonra sanatın icrasında kullanılan malzemeler tanıtıldı ve katılımcılarla birlikte tezhip çalışmaları ortaya çıkarıldı.

Dr. Sakine Akcan Ekici, 2020 yılında kaleme aldığı Ehl-i Hiref-i Hassa Teşkilatı eserini imzalayarak, okurları ile buluştu.

Minyatür sanatçısı Dilek Yerlikaya tarafından Minyatür Atölyesi gerçekleştirildi. Minyatür sanatına dair bilgilerin yanı sıra, katılımcıların da minyatür yapım aşamasına katılması sağlandı.

Ayla Makas'ın yürütücülüğünde düzenlenen Ebru Atölyesi'nde katılımcılar da ebru yapma fırsatı buldu. Seyit Ali Kahraman, 2015 yılında yayımlanan Osmanlı Çiçekleri ve Çiçekçileri isimli eserini imzaladı.

Fuarın son gününde ise Ömer Faruk Dere tarafından Kaligrafi Atölyesi gerçekleştirildi. Dere, hem kaligrafi ve hat sanatı, bu sanatların malzemeleri hakkında bilgi aktardı hem de katılımcılarla birlikte uygulama yaptı.Doç. Dr. Gülnihal Küpeli, 2019 yılında yayımlanan Tezyini Sanatlar Bibliyografyası kitabını imzaladı.

Eşzamanlı olarak fuarın konferans salonunda Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan'ın "Sanatta Telif Hakları" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Fuarda, Geleneksel Sanatlar Derneği'nin geleneksel sanatlar alanına katkı sunmak ve gelişimine destek vermek adına yayın hayatına kazandırdığı kitapların da satışı yapıldı. Hakemli bir dergi olan ve 3 ayda bir yayımlanan Lale Dergi; sanat atölyelerinden, sanat galerilerinden ve aynı zamanda lalesanat.com üzerinden temin edilebiliyor.