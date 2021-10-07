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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Akif" filminin Ankara Galasına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Akif" filminin Ankara Galasına katıldı

07.10.2021 00:38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Akif" filminin Ankara Galasına katıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılma serüveninin anlatıldığı "Akif" filminin galasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Akif" filminin Ankara Galasına katıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılma serüveninin anlatıldığı "Akif" filminin galasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atakule Cinemaximum'da "Akif" filminin Ankara Galası'na katıldı. Gala sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oktay, "Duygu ve düşünce olarak aldığımız her bir nefesin anlam ve önemini bir kez daha anlıyoruz. Aldığımız her nefeste geçmişte ödenen bedeller var. Bugün İstanbul'un kurtuluşunun 98. Yıldönümü. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yılını kutluyoruz. Bu yıl aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımızın yılı. Bu mücadeleyi filmin içerisine girerek tekrardan hissetme şansı bulduk. Türk milleti çok ciddi bedeller ödedi. İstiklal ve istikbal kolay kazanılmıyor. 100 yıl öncesinde yaşadığımız bir olayın farklı bir versiyonunu bugün yaşıyoruz. Sadece Cumhurbaşkanlığı Forsumuzdaki 16 yıldızdan değil, 2200 yıllık bir yazılı tarihten bahsediyoruz. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne tarih boyunca ödediğimiz bir bedel var. Bu bedeli gençlerimizin biliyor olması ve Mehmet Akif Ersoy'u anlamaları son derece önemli" dedi.

"Mehmet Akif Ersoy münevver bir dava adamı"

Bu coğrafyada hayatta kalmanın en büyük sırrının güçlü olmak olduğunu belirten Oktay, "Mehmet Akif 63 yıllık bir hayat. Münevver bir dava adamı. Kendisinin de bahsettiği gibi bağımsızlık sadece topla tüfekle olmuyor. Mücadele aynı zamanda düşünce dünyanızla onu anlatmanızla bir dava adamlığı boyutunda. ve kalemiyle yaptığı mücadele topla tüfekle yapılan mücadele kadar önemli. Bugün de aynı mücadele hiç eksilmeden devam ediyor. Kendisinin filmde sürekli bahsettiği gayretin sonuçlarının bugünün Türkiye'sinde nerelere geldiğini görüyoruz. Gençlerimiz şunu ifade etmek isterim. İstiklal ve istikbal mücadelesi sadece dünün mücadelesi değildir. Bugünün mücadelesidir. ve yarının da mücadelesi olacaktır. Coğrafyamızda hayatta olmanın en büyük sırrı güçlü olmaktan geçiyor. Bu güç sadece maddi anlamdaki güç değil. Maddi ve manevi anlamdaki güçle birlikte milli ve manevi değerlerimizle donandığımızda o gücü elde ediyorsunuz. Mehmet Akif bir anlamda bunu anlatıyor. Son olarak kurtuluş mücadelemizin kahramanlarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İstiklal Marşımızın kabulünün yüzüncü yılında bu projeyi gerçekleştirenlere, önce kalemiyle bunu yazan Selma Hanıma yapımcılarımıza, senaristlerimize, oyuncularımıza ve yönetmenlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akif filminin Ankara Galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akif filminin Ankara Galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akif filminin Ankara Galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akif filminin Ankara Galasına katıldı

Mehmet Akif Ersoy, fuat oktay, Türkiye, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Akif' filminin Ankara Galasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Akif" filminin Ankara Galasına katıldı - Son Dakika
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