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Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kartal'da Haluk Levent konseri ile devam ediyor - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kartal'da Haluk Levent konseri ile devam ediyor

01.11.2021 09:26

Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kartal'da Haluk Levent konseri ile devam ediyor Kartal Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılına özel hazırlanan 'Cumhuriyet Haftası' etkinlikleri devam ediyor.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kartal'da Haluk Levent konseri ile devam ediyor

İSTANBUL - Kartal Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılına özel hazırlanan 'Cumhuriyet Haftası' etkinlikleri devam ediyor. 4 gün 4 gece süren kutlama programının son gününde vatandaşlar, Haluk Levent konseri ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

Kartal Belediyesi tarafından organize edilen, Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümünde halk konserlerinden mahalle etkinliklerine 4 gün 4 gece boyunca süren kutlama programı devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programın son gününde ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Konsere gelen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Haluk Levent'in söylediği şarkılara eşlik ederek yaşadı. Etkinliğe katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Haluk Levent'e sahnede plaket takdim etti.

Konser alanında koronavirüs sebebiyle sıkı tedbirler alındı. Pandemi kuralları gereği aşı sürecini tamamlamış ya da son 48 saatte alınmış negatif PCR testi bulunan vatandaşları konser alanına giriş yapabildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Haluk Levent'i bugün burada ağırlıyor olmaktan çok mutluyuz. Elbette daha önceki süreçlerde de misafir etmiştik. Cumhuriyet Haftası etkinliklerimiz Kartal'da bu meydanda devam etti bugün son günü olsa da Cumhuriyet coşkumuz hiçbir zaman bitmeyecek. Bundan tam 98 yıl önce sarı saçlı mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu Cumhuriyeti zor şartlarda kurdular ve gençlere emanet ettiler. Daha ileriye yürümek hep bizlerin olacak, cumhuriyet biziz sevgili arkadaşlar." dedi.

Konsere katılan Kartallı vatandaş Gülüşan Aydın," Geçen yıl 29 Ekim'de bayram kutlamaları yapılamadı ama Kartal Belediyesi bu sene dur durak bilmeden devam etti. Halkı yalnız bırakmadı coşkulu bir şekilde kutlandı. Çok mutluyuz, çok teşekkürler Gökhan başkana. Haluk Levent konseri bir harika oldu." dedi.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kartal'da Haluk Levent konseri ile devam ediyor
Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kartal'da Haluk Levent konseri ile devam ediyor
Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kartal'da Haluk Levent konseri ile devam ediyor
Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kartal'da Haluk Levent konseri ile devam ediyor

Kartal Belediyesi, Haluk Levent, Cumhuriyet, Konser, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kartal'da Haluk Levent konseri ile devam ediyor - Son Dakika


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