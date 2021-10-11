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Diyarbakır'da kültür ve sanat sezonu başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da kültür ve sanat sezonu başladı

11.10.2021 19:11

Diyarbakır'da kültür ve sanat sezonu başladı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2022 Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da kültür ve sanat sezonu başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2022 Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, vatandaşları tiyatro, sinema, konser, sergi, anma günleri, dengbej divanları ve birçok etkinlikle buluşturacağı ve Feqiye Teyran'a atfedilen 2021 - 2022 Kültür ve Sanat Sezonu açıldı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde DİSMEK kurslarından faydalanan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışı ile başladı. Vali Münir Karaloğlu, serginin açılışını yaparak kursiyerlerin eserlerini inceledi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının oyunu Lotus'tan kesitlerle devam eden programda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın çalışmalarının yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali Karaloğlu, 2021 - 2022 Kültür ve Sanat Sezonun açılışında yaptığı konuşmada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bu seneden itibaren kültür ve sanat sezonlarına bir temayla devam edeceklerini söyledi. Karaloğlu, bu sene ilk temanın Anadolu'nun en önemli şahsiyetlerinden birisi olan mutasavvıf, şair, hikaye, masal ve destan yazarı Feqiye Teyran ismini verdiklerini ifade etti.

"Bu kadim şehrin güzel insanlarına hizmetin her türlüsünü yapma gayretimiz var"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bir vefa borcu olarak Feqiye Teyran'ı yeni nesillere anlatabilme adına bu seneki kültür ve sanat sezonunu onun adına ithaf ettiklerini aktaran Karaloğlu, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak ona bir vefa borcu Feqiye Teyranı yeni nesillere yavrularımızı anlatma anlatabilme adına bu seneki kültür ve sanat sezonumuzu. Onun adına ithaf ettik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sadece klasik belediyecilik dediğimiz hizmetleri değil hem sosyal belediyecilik adına hem kültür sanat eğitim adına gerçekten Türkiye'de önemli işler yapan büyükşehir belediyelerinden bir tanesi oldu. Ekibimle gece gündüz yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu güzel şehri, bu kadim şehrin güzel insanlarına hizmetin her türlüsünü yapmak gayretimiz var. Enerjimizi de gücümüzü de Diyarbakır halkından alıyoruz. Diyarbakır halkının duasından onların iyi niyetinden alıyoruz inşallah. 2021 - 2022 kültür ve sanat sezonumuz da inşallah çok renkli olacak" dedi.

"Diyarbakırlıları kültür ve sanattan mahrum etmemek için etkinliklerimizi online yaptık"

Karaloğlu, önceki sezonda pandemi nedeniyle yüz yüze etkinlikleri fazla yapamadıklarını vurgulayarak, "Ama biz Diyarbakırlı insanlarımızı kültür ve sanattan mahrum etmemek için online olarak sosyal medya mecralarından sürekli olarak kültür ve sanat faaliyetlerimize devam ettik. Diyarbakırlı hemşerilerimiz ve Türkiye'nin farklı coğrafyalarından etkinliklerimize de çok ciddi bir rağbet olduğunu gördük. İnşallah bu sene dolu dolu bir kültür ve sanat sezonu olacak. Tiyatro gösterimleri, sinema gösterileri, konserler, sergiler, anma günleri, dengbej divanları, bunların tamamını inşallah sezon içerisinde Diyarbakır halkımızla beraber yaşayacağız" diye konuştu.

"DİSMEK kurslarımızı halk üniversitesine dönüştüreceğiz"

Açılış öncesinde DİSMEK kurslarından faydalanan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı sergiyi açtıklarını kaydetti. Karaloğlu, "Az önce salona girmeden önce önemli bir serginin açılışını yaptık. Biz Diyarbakır'da sanat ve meslek kurslarına DİSMEK adı altında bir halk eğitimi, bir halk üniversitesi mantığıyla kurslar veriyoruz. Diyarbakır'da yaşayan 7'den 77'e vatandaşlarımızın ilgi duyduğu bir sanatı ilgi duyduğu bir mesleği öğrenme geliştirme adı altında ücretsiz kurslar veriyoruz. Şu anda online müracaatlar devam ediyor, inşallah bu sene DİSMEK kurslarımızı da geliştirerek gerçek bir halk üniversitesine dönüştüreceğiz. Bu faaliyetlerin tamamında görev alacak olan sanatçılarımıza, hocalarımıza, öğretmenlerimize, arkadaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kültür ve sanat sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bütün Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımıza yaptığımız etkinliklere Keremke diyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program dengbej divanları, askı davul gösterisi ve konserlerle devam etti. Gecenin onur konuğu Tuluyhan Uğurlu, piyano dinletisi sanatseverle buluştu. Seyircilerin unutulmaz bir gece yaşadığı program çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Diyarbakır'da kültür ve sanat sezonu başladı
Diyarbakır'da kültür ve sanat sezonu başladı
Diyarbakır'da kültür ve sanat sezonu başladı
Diyarbakır'da kültür ve sanat sezonu başladı

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Feqiye Teyran, Diyarbakır, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da kültür ve sanat sezonu başladı - Son Dakika


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