Gaziantep'i mozaikle işliyorlar - Son Dakika

Gaziantep Mozaik Çalıştayı kapsamında, Türkiye'nin farklı bölgelerinden kente gelen 14 sanatçısı, Gaziantep yazısının harfleri üzerinde çalışmalara başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 22- 29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştay kapsamında, 14 mozaik sanatçısı kente geldi.

Sanatçılar, Mozaik Sanatları Merkezi'nde Gaziantep'in harflerini mozaik sanatıyla yaparak, kentin tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor. Hazırlanan mozaikler Gaziantep Kalesi önünde bulunan yazıya işlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Mozaik Sanatları Merkezi Koordinatörü Gülçin Sökücü, AA muhabirine, Gaziantep'in mozaiğin başkenti olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin farklı illerinden sanatçıların bir araya geldiğini ifade eden Sökücü, "Hep birlikte Gaziantep'in harflerini mozaikleyeceğiz. Herkes kendi şehrinin kültüründen, renginden ve tarzından büyük mozaiği oluşturacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum gibi birçok şehirden 14 sanatçımız var. Bütün arkadaşlarım konusunda profesyoneller." diye konuştu.

Mozaik sanatıyla kentin tanıtımına katkı sunmak istediklerini dile getiren Sökücü, şunları kaydetti:

"Eskiden olduğu gibi bu topraklarda mozaik sanatını canlandırıp, çağdaş mozaik sanatıyla tüm şehirleri sarmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi Gaziantep mozaikler kenti. Mozaik, bu topraklardan yayılmış, bir sürü medeniyet geçmiş. İnanılmaz bir mozaiğin parçasıyız. Eskiden olduğu gibi bu topraklardan üretilen mozaikler, bütün dünyayı sarsın, sesimiz duyulsun, şehrimiz ülkemiz tanıtılsın istiyoruz."

İstanbul'dan katılan Süheyla Cezairli, mozaik çalıştayı için kente geldiklerini ifade ederek, "Buradaki mozaik okuluna bayıldık, hem mekan hem ilişkiler, hem de malzemeler her şey çok güzel. Bizler için hazırlanan etkinlikler de çok güzel. Hem keyifle çalışıyoruz, hem de eğleniyoruz. Mozaiğin doğduğu topraklara layık bir Gaziantep yazısı yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Füsun Güzelöz ise çatıştayda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş arkadaşlarımızla hem tanıştık, hem de birbirimizden bilgi alışverişi yapıyoruz. Bir arada üretiyoruz. Gerçekten çok keyifli geçiyor. Gaziantep'in tanıtımına küçük bir fayda sağlayabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.

Mavi Kelebek Mozaik Kültür Sanat Derneği Şükriye Işıkal da İzmir'den katıldığını vurgulayarak, memnuniyetini aktardı.