Karabük'te 91 yaşındaki terzi, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor - Son Dakika

Karabük'te çırak olarak başladığı terzilik mesleğinde 75 yılı geride bırakan 91 yaşındaki Memiş Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor.

Terzilik mesleğine 16 yaşında çırak olarak ilk adımı atan ve ustasının yanında işi öğrenen Öztürk, askerden geldikten sonra kendi dükkanını açtı.

Haftanın 6 gününde aksatmadan iş yerine gelen Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen elbiselerin çoğu yerini hala eliyle dikiyor.

Mesleğini 75 yıldır aynı heyecanla yapan Memiş usta, gücü yettiği sürece işine devam etmek istiyor.

"Giyinmesini de giydirmesini de seven biriyim"

Eşini 3 yıl önce kaybeden Öztürk, AA muhabirine, 75 yıldır mesleğini severek yaptığını belirterek, "Giyinmesini de giydirmesini de seven biriyim. Pazar hariç her gün dükkanıma geliyorum. Sabah 10'da gelirim, akşam 7'de giderim. Birçok iş adamına takım elbise diktim." dedi.

Öztürk, Karabük'te eskiden insanların çok iyi giyindiğini vurgulayarak, "Eskiden defile gibiydik. Yenişehir sineması vardı, Türkiye'de bir tanedir. Oraya giderken ayakkabılarımızı boyattırırız, pantolonlar ütülenir. Sinemaya defileye gider gibi giderdik." diye konuştu.

Elbiselerin çoğu yerini eliyle diktiğini ifade eden Öztürk, makineyi yalnızca yan ve omuz dikişlerinde kullandığını anlattı.

Memiş Öztürk, gençlere okumalarını, aksi durumda iyi meslek sahibi olmalarını tavsiye etti.

"Gençlere iyi örnek"

İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış da Öztürk'ün gençlere iyi örnek olduğunu söyledi.

Kolunda "altın bilezik" olarak tabir edilen mesleği severek yapmanın ve üretimin her yaş için önemli olduğunu vurgulayan Çalış, "İstihdam ve üretimin önünde mesleksizlik önemli bir engel. Gençler ve istihdama girecekler, 'ne iş olsa yaparım' demekten ziyade bir meslekte kendilerini geliştirmeli." diye konuştu.