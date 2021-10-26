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Konya'da pandemiyle beraber binicilik sporuna talep katlandı - Son Dakika

Konya'da pandemiyle beraber binicilik sporuna talep katlandı

26.10.2021 11:48
Konya'da pandemiyle beraber binicilik sporuna talep katlandı

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Binicilik Sosyal Tesisleri'nde, atlı spor eğitimleri başta olmak üzere, tur gezisi ve pansiyonerlik hizmetleri veriliyor.

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Binicilik Sosyal Tesisleri'nde, atlı spor eğitimleri başta olmak üzere, tur gezisi ve pansiyonerlik hizmetleri veriliyor.

Şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenlere yeşil alanları, kafeteryası ve restoranıyla hizmet sunan tesiste, binicilik eğitimi almak isteyenler 7 yaşından itibaren kayıt yaptırabiliyor.

Tesis, hafta sonları atlarla vakit geçirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Profesyonel antrenörlerce eğitilen sporcuların yanı sıra ziyarete gelenler, tesisteki atlarla gezintiye çıkıp tavladaki atları sevebiliyor.

Selçuk Üniversitesi Atlı Binicilik Tesisi Müdürü Dr. Rukiye Saygılı, AA muhabirine, tesisin 1997 yılında kurulduğunu söyledi.

Binicilik sporunun fiziksel ve ruhsal açıdan insana sayısız faydası olduğunu belirten Saygılı, 7 yaşından itibaren her yaştan insanın eğitim alabileceğini ifade etti.

"Kursa kaydolmak için sırada bekleyen çok fazla kişi var"

Pandemi döneminde talebin iki katına çıktığını aktaran Saygılı, "Talep ve yoğunluk çok arttı. Şu anda da kursa kaydolmak için sırada bekleyen çok fazla kişi var. Kapasitemiz belli ama taleplere de yetişmeye çalışıyoruz. Konya'da engel atlama eğitimi veren tek yer biziz. Bu bağlamda herkes başvuruyor, onlara dönüş yapıyoruz. Boşluklarımız olduğu sürece kimseyi bekletmemeye çalışıyoruz. Herkesin talebine cevap vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tesiste atçılıkla ilgili birçok hizmet verdiklerini belirten Saygılı, şöyle konuştu:

"Tur şeklinde binişler sağlıyoruz. İnsanlarımızı atlarla tanıştırıp hayvan sevgisi aşılıyoruz. Halka açık tesisimizde kafeterya, restoran kısmımız var. Vatandaşlarımız buraya gelip kahvaltı ve tur binişleri yapabiliyorlar. Ayrıca pansiyoner hizmetimiz var. Özellikle pandemi sonrasında at sahibi olma isteği oldukça arttı. Burada 25 at kapasitemiz var. Binicilik eğitimi veriyoruz. Eğitimler için 7 tesis atımız var. Antrenörümüzle ciddi bir disiplin içinde binicilik eğitimi veriyoruz. Haftada 50 kursiyer alıyoruz."

"Binicilik sporu kızımın ruhunu besliyor"

Binicilik eğitimi alan 16 yaşındaki Duru Yartaş da atları ve bu sporu çok sevdiğini dile getirdi.

Biniciliğe başladıktan sonra kendisinde birçok değişim fark ettiğini dile getiren Yartaş, "Atlar karakter olarak baskılanmayı isterler. Baskın karakter olmak durumunda kalırsınız. Binicilik, disiplini, atla beraber hareket etmeyi, koordine olmayı öğretiyor. Bu sporu atla bir ilişki kurarak yapıyoruz ve çok özel bir spor olduğunu düşünüyorum. Ruhsal ve psikolojik olarak kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Öz güvenim yerine geldi. Kalbe dokunduğu için insanı daha çok yumuşatıyor." dedi.

Duru'nun annesi Gülsüm Yartaş ise binicilik sporunun kızının ruhunu beslediğini fark ettiğini vurguladı.

Yartaş, şöyle devam etti:

"Binicilik bir canlıyla bireysel olarak yapılan bir spor. Çok farklı bir kulvar. Karakterini güçlendiriyor. Onun dışında duruşu, pozisyonu, hayata bakışı, hayvanlara sevgisi çok güzel gelişiyor. Zaten hayvanları sevdiği için ve atlarla olan bağından dolayı bu sporda başarılı olduğunu düşünüyorum. Pandemi döneminde de eğitimleri hem bireysel hem de izole bir alanda yaptıkları için kurallar el verdiği sürece eğitime devam etti. O süreci daha sağlam bir psikolojiyle ve daha rahat atlatmasına da yardımcı oldu."

Konya'da pandemiyle beraber binicilik sporuna talep katlandı
Konya'da pandemiyle beraber binicilik sporuna talep katlandı
Konya'da pandemiyle beraber binicilik sporuna talep katlandı
Konya'da pandemiyle beraber binicilik sporuna talep katlandı
Konya'da pandemiyle beraber binicilik sporuna talep katlandı

Selçuk Üniversitesi, Pandemi, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Konya'da pandemiyle beraber binicilik sporuna talep katlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da pandemiyle beraber binicilik sporuna talep katlandı - Son Dakika
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