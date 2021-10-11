Mehmetçikten köydeki öğrencilere dönme dolap sürprizi - Son Dakika

Erzincan'da devriye gezerken bazı köy okullarında çocukların eğlence alanlarının kısıtlı olduğunu fark eden jandarma ekipleri, ders saatinde bir okul bahçesine kurdukları seyyar dönme dolap ile çocuklara sürpriz yapıp teneffüste onları eğlendirdi.

Kentte devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il merkezine bağlı bazı köy okullarında öğrencilerin eğlenebileceği alanların olmadığını fark edince durumu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'a bildirildi.

Albay Erol'un talimatıyla Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince çocuklar için bir seyyar dönme dolap temin edildi.

Seyyar dönme dolabı, Değirmen köyünde taşımalı eğitim öğrencisi 75 çocuğun okuluna götüren İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Refik Yılmaz ve beraberindeki askerler, çocuklar dersteyken dönme dolabı okul bahçesine kurup çocukların teneffüse çıkmasını bekledi.

Teneffüs zilinin çalmasıyla okul bahçesine çıkan ve karşılarında dönme dolabı gören çocuklar, askerlerin çalıştırdıkları dönme dolaba sırayla binerek gönüllerince eğlendi.

Jandarma arama kurtarma (JAK) timlerinin de bulunduğu etkinlikte jandarmanın arama kurtarma köpeği ile mayın arama köpeği de çocuklar için gösteri yaptı.

Etkinliğin sonunda askerler çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Kıdemli Albay Yılmaz, çocuklara hitap ederek, "Buradan geçerken dediler ki 'Değirmen diye bir köy var, o köydeki çocuklar salıncağa binmeyi, bisiklet kullanmayı ve köpekleri de çok seviyor. En çok da asker ağabeyleri ve asker ablaları ile oynamayı seviyor.' Biz de o yüzden bugün buraya sizinle oyun oynamaya geldik. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Biz sizden bir şey istiyoruz ama; bundan sonra biz buralardan geçerken erkekler bizi selamlasın, kızlar da el sallasın." ifadelerini kullandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları ile Mücadele Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Evrim Nesibe Yılmaz da köy okullarında çocukların eğlenebileceği alanın bulunmadığını görünce durumu amirlerine bildirdiğini ve gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Öğrenciler ise dönme dolaptaki salıncaklara bindikleri için çok mutlu olduklarını anlatarak, askerlere teşekkür etti.