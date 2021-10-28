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Moğollar ve Niyazi Koyuncu konseri Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu arttırdı - Son Dakika

Moğollar ve Niyazi Koyuncu konseri Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu arttırdı

28.10.2021 23:29

Moğollar ve Niyazi Koyuncu konseri Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu arttırdı Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yılına özel etkinlikler hazırlayan Ataşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Ataşehir'de yaşatmaya devam ediyor.

Moğollar ve Niyazi Koyuncu konseri Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu arttırdı

İSTANBUL - Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yılına özel etkinlikler hazırlayan Ataşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Ataşehir'de yaşatmaya devam ediyor. Moğollar ile Niyazi Koyucu konserleri ile Ataşehir'de Cumhuriyet coşkusu müzik ziyafeti eşliğinde yaşandı.

Ataşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, ilk olarak 22-24 Ekim tarihleri arasında Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ataşehir Caz ve Sinema Günleri" ile başladı. Üç gün boyunca müzikseverler Amfili Park'ta müzik dolu akşamlar yaşadı. Birbirinden yetenekli genç müzisyenler; Manuş-u Ala, JazzMatiz, Subway Jazz Station, Esra Kaya Trio, So Swing! ve Kökkadro Ataşehirlilere caz esintileri sundu. Günün stresini atarak keyif dolu saatler geçiren sanatseverler, çalınan müziklere dans ve alkışlarıyla eşlik ederken çocuklar da doyasıya eğlendiler. Konserin ardından yapılan film gösterimiyle de Ataşehirliler sinema keyfi yaşadılar.

Kutlamalar 28 Ekim Perşembe günü Ataşehir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle devam etti. Aynı günün akşamı meydan bu kez, saat 20.00'de başlayan Niyazi Koyuncu ve Moğollar konserlerine ev sahipliği yaptı. Konserlere; Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP PM üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Başkan Vekili Kudret Aslan, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ve çok sayıda Ataşehirli katıldı.

Moğollar ve Niyazi Koyuncu en sevilen şarkılarını, alandaki Cumhuriyet coşkusuna ortak olan yurttaşlar için söyledi. Sahneye ilk çıkan Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Niyazi Koyuncu, dillerden düşmeyen şarkı ve türkülerini sevenleriyle birlikte söyleyerek renkli bir konsere imza attı. Söylediği şarkılarla konser alanını dolduran vatandaşları coşturan Niyazi Koyuncu'nun şarkılarındaki tulumun ve kemençenin sesini duyan Ataşehirliler de konser alanında horon oynadılar.

Ardından sahne alan Cahit Berkay, Taner Öngür, Serhat Ersöz, Emrah Karaca ve Kemal Küçükbakkal'dan oluşan Moğollar grubu da verdiği konserle müzikseverlere keyif dolu anlar yaşattı. Grup üyelerinden Cahit Berkay Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Ataşehirlilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ileterek, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye teşekkür etti. Yaklaşık bir saat süren sahne performansı esnasında ünlü grup, aralarında Cem Karaca ve Barış Manço'nun bestelerinin de bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere katılan Yılmaz Derindereli,"Geçen sene Covidden dolayı gelemedik. Bu sene belediye sağ olsun açık havada tekrar yapıyor. Görüyorsunuz muhteşem bir kalabalık var, coşkuyla Cumhuriyet Bayramını ailecek kutluyoruz. Çocuklarımızla birlikte geldik, geçen sene onlarda covidden dolayı çok sıkıntıdaydı. Şimdi açık hava herkes çok mutlu konserde güzel herkesin bayramını kutluyoruz." dedi.

Moğollar ve Niyazi Koyuncu konseri Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu arttırdı
Moğollar ve Niyazi Koyuncu konseri Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu arttırdı
Moğollar ve Niyazi Koyuncu konseri Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu arttırdı
Moğollar ve Niyazi Koyuncu konseri Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu arttırdı

Niyazi Koyuncu, Cumhuriyet, Ataşehir, Moğollar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Moğollar ve Niyazi Koyuncu konseri Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu arttırdı - Son Dakika


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