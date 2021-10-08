Son dakika haberi... Safranbolu'da "koruma kararı" alınışının 45. yılı - Son Dakika

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığınca alınan "koruma kararı"nın 45. yıl dönümü kutlanıyor.

Osmanlı döneminden kalan han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanında, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel konakların bulunduğu ilçenin kaderi, 45 yıl önce adeta değişti.

Türkiye'deki korunması gereken yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının bin 125'ini barındıran Safranbolu, ?8 Ekim 1976'da Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edildi.

Bu sayede akademik çevrelerin ilgisini çeken ilçe, 1977 yılında 14. Antalya Film Festivali En İyi Kısa Metrajlı Film Dalında Altın Portakal Ödülü alan, Süha Arın'ın yönetmenliğini yaptığı "Safranbolu'da Zaman" belgesel filmiyle daha çok gündeme geldi.

Tarihi ilçe, UNESCO'nun da dikkatini çekerek 17 Aralık 1994'de Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Cinci Hanı ve Hamamı, Köprülü Mehmet Paşa, İzzet Mehmet Paşa, Dağdelen, Hidayetullah ve Kaçak (Lütfiye) camileri, İncekaya Su Kemeri, Eski Hükümet Konağı ve Saat Kulesi, tarihi çeşmeler ile arastalar (loncalar) gibi önemli yapılara sahip ilçe, yılda 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

"Koruma kararının alınmasının ardından Safranbolu tüm dünyanın dikkatini çekti"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, bugüne kadar bozulmadan gelen Türk kültürünün en önemli belgelerinden birisi konumundaki Safranbolu'nun mimarisi, dokusu ve doğal özellikleriyle bir bütün halinde korunmaya devam ettiğini söyledi.

Koruma kararının ardından Safranbolu'nun tüm dünyanın dikkatini çekerek 1994 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini hatırlatan Köse, Safranbolu'nun tarihi değerlerini içinde yaşayarak tüm halkı ile birlikte koruduğunu ve bu mirası dünya ile paylaştığını belirtti.

Köse, "Bireysel korumacılıkla yola çıkarken sürdürülebilir restorasyonlar, tarihi dokunun canlandırılabilmesi ve dünyaya sunulması, Safranbolu'yu dünyada en iyi korunan 20 kentten biri haline getirmiştir. Başarılı çalışmaların ardından korumacılığın da başkenti haline getirmiştir. Belediyemizin kentimizi koruma ve restorasyonlar ile gelecek kuşaklara aktarabilmek ile ilgili yaptığı yoğun çalışmalar her geçen gün ivme kazanmaktadır." dedi.

Alınan emaneti geleceğe bozulmadan bırakmak için var güçleri ile çalışacaklarını vurgulayan Köse, "Bu güzel emaneti bizlere bırakan, Safranbolu'nun bugünlere gelmesinde emeği olan ve ebediyete intikal etmiş büyüklerimize Allah'tan rahmet, yaşayanlara sağlıklı bir ömür diliyor, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.