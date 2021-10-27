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Türkiye İş Bankası Müzesi'nin yeni sergisi 'Bir Asrın Ardından' - Son Dakika

Türkiye İş Bankası Müzesi'nin yeni sergisi 'Bir Asrın Ardından'

27.10.2021 20:45

Türkiye İş Bankası Müzesi'nin yeni sergisi 'Bir Asrın Ardından' 250'yi aşkın İstiklal Madalyası'nın da bir arada sunulduğu 'Bir Asrın Ardından' sergisi, 28 Ekim'de ziyarete açılıyor.

Türkiye İş Bankası Müzesi'nin yeni sergisi 'Bir Asrın Ardından'

İSTANBUL - 250'yi aşkın İstiklal Madalyası'nın da bir arada sunulduğu 'Bir Asrın Ardından' sergisi, 28 Ekim'de ziyarete açılıyor.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yüzüncü yılında açılan ve büyük ilgi gören İstiklal Sergisi'ni İzmir'e uğurlayan Türkiye İş Bankası Müzesi, yeni sergisi 'Bir Asrın Ardından/ Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer'i 28 Ekim'de ziyarete açıyor.

Cephelerde Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen aşamaların yanı sıra Anadolu'nun isimsiz kahramanlarına da özel yer ayıran sergi, farklı koleksiyonlardan derlenen eserlerle bir asrın ardından bu özel dönemi yakından hissetme imkanı sağlıyor. Harp sahalarında bulunan mühimmat parçaları, silahlar, kılıçlar, sıhhi malzeme, pusula, dürbün, telgraf, harita ve benzeri objeleri ile çok sayıda fotoğraf ve filmin yer aldığı sergi, binden fazla parçadan oluşuyor. Sergi kapsamında, İstiklal Madalyası mirasçılarına aile büyüklerinin madalyalarının yanı sıra fotoğraf, belge, obje gibi yadigarların ödünç verilmesi için bir çağrı yapıldı. Büyük ilgi gören çağrı sonucunda aileler, koleksiyonerler ve müzeler tarafından ödünç verilen 250'yi aşkın madalyanın yanı sıra pek çok yadigar, müzede özel bir alanda ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor. Ödünç verilen madalyalar arasında İsmet İnönü ile İş Bankası'nın Kurucu Genel Müdürü Celal Bayar'ın İstiklal Madalyaları da yer alıyor.

Müzede, İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, serginin küratörü İzzeddin Çalışlar ve sergi danışmanları Prof. Dr. Mesut Uyar ile Dr. Selim Erdoğan'ın katılımıyla basın mensupları için bir ön gösterim düzenlendi.

"Sergide savaşa dair bilgiler, fotoğraflar, belgeler ve İstiklal madalyaları bulunuyor"

Sergide savaşa dair belgeler ve bilgilerin olduğunu belirten İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, "Bir asrın ardından cepheler insanlar ve zafer isimli sergimiz 28 Ekim tarihinden itibaren ziyarete açılmış olacak. Bu sergi 1918 yılında itilaf donanmasını gördükten sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geldikleri gibi giderler sözünden, 1922 yılındaki ateşkes antlaşmasına kadarki olan dönemi kapsıyor. Sergimizde bu savaşa dair bilgiler, fotoğraflar ve belgeler bulunuyor. Hepimizin yeniden o zorlu günleri bu ülkenin kuruluşundaki yapılan o büyük fedakarlıkları görmemizi ve anmamızı sağlıyor. Bizi yüz yıl geriye, tam o savaşın yapıldığı günlere geri götürüyor. Bu savaşın gerçek ve büyük kahramanlarının her birini andığımız, onları yeniden gördüğümüz, gördükçe de gurur duyduğumuz bir dönem sergimizde anlatılıyor" dedi.

"250 İstiklal Madalyası ve 600'ün üzerinde fotoğraf ödünç verildi"

Serginin en önemli parçalarından olan İstiklal Madalyalarına özel bir bölüm ayırdıklarını belirten Sözen, "Bu serginin en önemli parçalarından bir tanesi de İstiklal Madalyaları bölümü oldu. Böyle bir dönemi anıpta orada yaşanılan kahramanlıkları göstermiş olan İstiklal Madalyası sahiplerini anmadan bu sergiyi gerçekleştirmek mümkün olamazdı. Bu nedenle bir ay kadar önce bir çağrı yaptık. Büyük ilgi gören çağrı sonucunda aileler, koleksiyonerler ve müzeler tarafından ödünç verilen 250'yi aşkın madalyanın yanı sıra pek çok yadigar, Müzede özel bir alanda ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor. Ayrıca 600 ün üzerinde fotoğraf ve belge bize getirildi. Ödünç madalya verilmesiyle ilgili devam eden yoğun bir talep var. Bundan sonra gelecek madalyaları da mekan elverdiği ölçüde sergimize eklemeye gayret edeceğiz. Bu getirilen önemli eşyaların bize teslim edilip sergilendi demek yerine yüz yıl sonra silah arkadaşlarını farklı cephelerde savaşmış olsalar bile hepsi burada yeniden bir araya geldiler. Onları anıyor olmanın da bir gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Müze'ye bağışlanan madalyalar

İstiklal Sergisi sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet'in ilan edildiği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı seçildiği oturumu yöneten Meclis Başkanvekili merhum Abdullah İsmet Eker'in kızı Mucizat Eker Divringi, babasının İstiklal Madalyası'nı Türkiye İş Bankası Müzesi'ne bağışlamıştı. Daha sonra Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ile Kurtuluş Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda farklı cephelerde mücadele eden; ayrıca Türkiye İş Bankası'nda 20 yılı aşkın süre görev yapan Osman Nuri Oral'ın torunu Rengin Karan da dedesinin İstiklal Madalyası'nı Müze'ye bağışlamıştı. Bu bağışların pekiştirdiği ilhamla, "Bir Asrın Ardından" sergisinin ana bölümlerinden biri Milli Mücadele'nin kahramanlarını anmak için ayrıldı.

Yapılan çağrı sonucunda Müze'ye, ülkemizin dört bir yanından ödünç verilen 251 adet İstiklal Madalyası'nın yanı sıra orijinal madalya beratları, fotoğraflar, kimlik kartları, anı defterleri ve kılıç, kama gibi muharebe eşyaları da sergilenmek üzere teslim edildi. Sergi hazırlık sürecinde madalya sahiplerinden Özden Engin dedesinden, Muammer Eryılmaz ise babasından kendisine miras kalan İstiklal Madalyası'nı Türkiye İş Bankası Müzesi'ne bağışlamaya karar verdi.

Türkiye İş Bankası Müzesi'ne 4 madalya da kalıcı olarak emanet edildi.

Ziyaret saatleri uzatıldı

Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi'nde açılan sergi, 28 Ekim 2021'den itibaren bir yıl boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Müze, pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 28-30 Ekim tarihlerine özel olarak ziyaret saatleri 19.30'a kadar uzatıldı.

Türkiye İş Bankası Müzesi'nin yeni sergisi 'Bir Asrın Ardından'
Türkiye İş Bankası Müzesi'nin yeni sergisi 'Bir Asrın Ardından'
Türkiye İş Bankası Müzesi'nin yeni sergisi 'Bir Asrın Ardından'
Türkiye İş Bankası Müzesi'nin yeni sergisi 'Bir Asrın Ardından'

Mustafa Kemal Atatürk, İş Bankası, Müze, Ekim, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye İş Bankası Müzesi'nin yeni sergisi 'Bir Asrın Ardından' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye İş Bankası Müzesi'nin yeni sergisi 'Bir Asrın Ardından' - Son Dakika
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