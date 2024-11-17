Hatay'da Antik Heykelcikler Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hatay'da Antik Heykelcikler Bulundu

Hatay\'da Antik Heykelcikler Bulundu

Hatay'daki antik hipodrom çevresinde yapılan kazılarda Helenistik döneme ait heykelcikler keşfedildi.

17.11.2024 12:17
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Hatay'da Antakya Antik Hipodrom'un çevresinde yürütülen arkeolojik kazılarda iki heykelcik parçası ortaya çıkarıldı.

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki hipodromda, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğündeki "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında desteklenen kazılar, "saray alanı" olarak adlandırılan bölgede yoğunlaştı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Pamir başkanlığındaki 20 kişilik ekibin, Antik Çağ Antakyası'nın kent dokusunu ortaya çıkarma hedefiyle yürüttüğü çalışmada, pişmiş topraktan iki heykelcik parçası (figürin) bulundu.

Ekibin ilk incelemesinde, başı ile gövdesinin bir kısmı sağlam kalan parçanın "sofist" olarak tanımlanan Antik Çağ filozoflarını tasvir ettiği ve milattan önce 300 ila 200 yılları arasını kapsayan Erken Helenistik Dönem'e ait olduğu belirlendi.

Diğer heykelcik kafasının tarihinin de milattan önce 2'nci yüzyılın sonuna uzandığı ortaya çıkarıldı.

"Entelektüel eğitimin yapıldığını göstermesi açısından son derece önemli"

Kazı başkanı Pamir, AA muhabirine, bölgenin hipodrom ile tapınak ve saray alanından oluştuğunu söyledi.

Arkeolojik çalışmalarda ilk defa Helenistik Dönem'den kalma pişmiş topraktan heykelcik parçası bulduklarını dile getiren Pamir, şöyle konuştu:

"Eserlerden biri, Antik Çağ'da 'sofist' denilen, filozof ve gezgin eğitimcileri olarak entelektüel bilgiyi aktaran kişileri tasvir eden figürin parçası. Antik Çağ Antakya'sının her zaman entelektüel kurumlarıyla ön planda olduğunu biliyoruz. Helenistik Dönem'e ait bir eserin ortaya çıkması, o dönemde entelektüel eğitimin yapıldığını göstermesi açısından son derece önemli."

Pamir, eserin kalıpla değil, bir sanatçı tarafından serbest teknikte üretildiğini belirlediklerini anlattı.

Diğer buluntunun da önemli olduğunu vurgulayan Pamir, "Milattan önce 2'inci yüzyılın sonuna ait olduğunu değerlendirdiğimiz figürine ait başın, konut içerisinde kullanılan bir objenin parçası veya çocuk oyuncağı olabileceğini değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Pamir, parçaların Hatay Arkeoloji Müzesi'nde korumaya alındığını kaydetti.

Kaynak: AA

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