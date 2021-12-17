Hayaline kavuştuğu atölyesinde atık camlardan hediyelik eşya yapıyor - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Lefke Han Sanat Atölyeleri'nde atölye açan 27 yaşındaki cam füzyon sanatçısı İrem Bozkıran, atık cam ve şişeleri eritip yeniden şekil vererek hediyelik eşyalar hazırlıyor.

Doğuş Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul'da bir cam ocağındaki stajı esnasında cama şekil verme sanatı olan cam füzyon tekniğine ilgi duyan Bozkıran, 3 yıldır bu alanda çalışmalar yapıyor.

Atık cam şişeleri ve cam parçalarını yaklaşık 900 derece sıcaklıktaki fırında eritip yeniden şekil vererek ortaya koyduğu ürünlerle geri dönüşümlerini sağlayan Bozkıran, bu sanatla birbirinden güzel tabak, duvar süsleri ve magnetler ortaya çıkarıyor.

İrem Bozkıran, AA muhabirine, uzun zamandır hayalini kurduğu atölyesini yaklaşık 2 hafta önce açtığını söyledi.

Daha önce bu sanatla ilgilenen birisinin yanında yardımcı olarak çalıştığını belirten Bozkıran, "Benim bir üretim ve bir tasarım olmak üzere 2 stajım vardı. Üretim stajımı İstanbul Beykoz'daki cam ocağında yaptım. Oradaki stajımda sıcak cam, boncuk ve füzyon cam da yaptım. Füzyon cam daha çok hoşuma gittiği için füzyon cama yöneldim." diye konuştu.

Bozkıran, cam sanatının öğrendikten sonra pek fazla zorluğunun olmadığını aktararak, "Cam kesmek kolay bir işlem değil. Biraz tehlikeli de olabiliyor. Camı ilk başta istediğimiz şekilde kesiyoruz. Kestikten sonra özel füzyon camlarımızla boyuyoruz. Boyadıktan sonra bir gün kuruyor. Kuruduktan sonra istediğimiz şekilde birleştirip fırına veriyoruz. Fırından da birleşmiş bir şekilde çıkıyor." ifadesini kullandı.

Atölyede üretim yaparken kendisini mutlu hissettiğini vurgulayan Bozkıran, isteyen herkesin bu sanatı yapabileceğini dile getirdi.

"Büyük ve detaylı bir ürün çalıştığımda 2-3 saatimi alabiliyor"

Yaptığı ürünlerin ortaya çıkma sürelerinin boyutlarına göre farklılık gösterdiğine değinen Bozkıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küçük çaplı bir ürün bir saatimi alabiliyor. Bazen ufak kırık camlar kullanabiliyoruz. O kırık camlarla basit bir şey de yapılabilir. 10 dakikada da bir ürün ortaya çıkabiliyor. Büyük ve detaylı bir ürün çalıştığımda ise bu benim 2-3 saatimi alabiliyor."

Bozkıran, cam sanatı atölyesini açarak hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.

Hedeflerinden bahseden Bozkıran, "İleride atölyemi büyütmek, yanıma yardımcımlar almak ve bu işi eğitmen olarak yapmak istiyorum." dedi.

Osmaneli Belediyesinin projelerinden sorumlu Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik ise Lefke Han Sanat Atölyeleri'nde farklı mesleklerin yapılabilmesi için alanlar oluşturulduğunu bildirdi.

İrem Bozkıran'ın iyi bir girişimcilik örneği sergileyerek cam sanat atölyesi açtığını kaydeden Tetik, "Yaptığı magnetler bizim en çok ihtiyacımız olan ürünler arasındaydı. İlçemizin tanıtımı anlamında bir ihtiyaçtı. Buradaki tarihi dokuyu ön plana çıkaran hediyelik bir eşya grubu yoktu. İrem Hanım atölyesinde yaptığı ürünlerle tarihi dokumuzu ön plana çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.