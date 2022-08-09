40 yıldır Anadolu tarihinin izini sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

40 yıldır Anadolu tarihinin izini sürüyor

09.08.2022 11:08
40 yıldır Anadolu tarihinin izini sürüyor

Hayatını arkeolojiye adayan ve 1982 yılında kazılara başlayan Prof. Dr. Gülriz Kozbe, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birçok ilinde tarihin gün yüzüne çıkarılması için emek veriyor.

Hayatını arkeolojiye adayan ve 1982 yılında kazılara başlayan Prof. Dr. Gülriz Kozbe, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birçok ilinde tarihin gün yüzüne çıkarılması için emek veriyor.

Prof. Dr. Kozbe, AA muhabirine, 1963 yılında İzmir'de doğduğunu ve 20'li yaşlarda Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun olarak akademik hayatına başladığını söyledi.

Aynı üniversitede kariyerini profesör oluncaya kadar sürdürdüğünü anlatan Kozbe, uzmanlığını ise Mezopotamya kültürleri üzerine yaptığını dile getirdi.

Kozbe, şu anda hem Batman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştığını hem de Urfa Kalesi Kazı Başkanı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ömrünün neredeyse tamamını eğitim dönemlerinde üniversitede, yaz dönemlerinde ise kazı alanlarında geçirdiğini vurgulayan Kozbe, hayatında tatil yaptığı günlerin ise sayılı olduğunu ifade etti.

Kozbe, Anadolu'daki ilk kazısına Malatya'da başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Ardından Elazığ bölgesinde kazı yaptım. Daha sonra Van'da uzun yıllar çalıştım. Urartu'da Erken Demir Çağ alanlarına ilişkin kazdık. Daha sonra Diyarbakır'da Ilısu Barajı Bölgesinde kurtarma kazılarında görev aldım, kazılara bilimsel danışmanlıklar yaptım. 1982'den 2022 yılına kadar 40 yıllık sürede arkeolojinin içerisinde öğrenciliğimde, asistanlığımda, doçentlik ve profesörlüğümde birçok araştırmada ve kazı projesinde yer aldım."

"Hepsi birbirinden değerli"

Kozbe, meslek hayatı boyunca içerisinde bulunduğu 13 ayrı kazı çalışmasının hepsinin birbirinden değerli olduğunu söyledi.

Özellikle Diyarbakır'da Kavuşan Höyük'de yürüttüğü arkeolojik kazıların hayatında farklı bir yeri olduğunu vurgulayan Kozbe, "Bu 40 yıllık çalışmalar arasında bir annenin evlatları için söylediği şey, bizim için de geçerli. Hiçbir araştırmanın, hiçbir kazı ve buluntunun birbirinden farkı yok, hepsi çok değerli." şeklinde konuştu.

Emekli oluncaya kadar kazı çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediğini anlatan Kozbe, emekliliğinde hayalindeki kültür ve tarihi alanları ziyaret etmeyi çok istediğini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Aynı aileden 3 kişinin cinayet sanığı ağabey-kardeş: Hiçbir husumetimiz yoktu Aynı aileden 3 kişinin cinayet sanığı ağabey-kardeş: Hiçbir husumetimiz yoktu İzmir'de 3 kişinin sokakta öldürülmesine ilişkin dava başladı İzmir'de 3 kişinin sokakta öldürülmesine ilişkin dava başladı
Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Ege Üniversitesi, Arkeoloji, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 40 yıldır Anadolu tarihinin izini sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:08:32. #1.12#
SON DAKİKA: 40 yıldır Anadolu tarihinin izini sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş