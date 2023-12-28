Haydar Aliyev\'in Hatıraları Kitapta

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anılarından yola çıkarak hazırlanan ve Azerbaycan tarihine de ışık tutan 'Hatıralar Işığında Haydar Aliyev' kitabı okuyucuyla buluştu. Gazeteci-Yazar Seyfullah Türksoy'un Azerbaycanlı Gazeteci - Yazar Etibar Babayev ile birlikte yazdığı kitap, Aliyev'in 100. yılı anısına raflardaki yerini aldı. Kitapta, Haydar Aliyev'le yakın dostluğu olan önemli şahsiyetlerin ilginç hatıralarına yer veriliyor. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Prof. Dr. İhsan Doğramacı ile o dönemin bakanları Hikmet Çetin, Namık Kemal Zeybek, Cavit Çağlar başta olmak üzere çok sayıda isimle yapılan Haydar Aliyev ile ilgili röportajların yer aldığı kitapta Barış Manço, Emel Sayın, Müşerref Akay, Ebru Gündeş gibi sanatçıların hatıralarına da yer veriliyor.

Gazeteci-Yazar Seyfullah Türksoy'un Azerbaycanlı Gazeteci - Yazar Etibar Babayev ile birlikte yazdığı "Hatıralar Işığında Haydar Aliyev" kitabı okuyucuyla buluştu. Kitapta hatıralarına yer verilen isimlerden bazıları ise şunlar:

Azersun Holding Başkanı Abdülbari Güzel, Ceylan Grubu Başkanı Zülküf Ceylan, Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan Türk İşadamları Birliği Başkanı Cemal Yangın, Azerbaycan Türk Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, gazeteciler Etibar Babayev, Seyfullah Türksoy, Kulu Muharremli, İrfan Sapmaz, Jale Şengün."

Kitapta Haydar Aliyev döneminde devlet bürokrasisinde önemli görevlerde bulunan yetkililerin de hatıraları yer alıyor.

"MİLLETLERİN VE DEVLETLERİN KADERİNİ ETKİLEYEN BÜYÜK LİDERLER VARDIR"

Gazeteci Yazar Seyfullah Türksoy Kitap hakkında şu bilgileri veriyor:

"Büyük İskender, Fatih Sultan Mehmet, Napolyon Bonapart, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela gibi tarihi şahsiyetler, dünyayı etkileyen güçlü liderler arasında sayılmaktadır. Son yüzyılın en önemli liderlerinden biri de kuşkusuz Haydar Aliyev'dir. Haydar Aliyev, bölünmenin eşiğine gelmiş, uçurumun kenarındaki bir ülkeyi, dünyanın saygın bir devleti ve cazibe merkezi haline dönüştürmeyi başarmış güçlü bir lider, dahi bir devlet başkanı olarak hafızalara kazınmış, tarihin altın sayfalarındaki yerini almıştır.

Büyük bir emek ve gayretin, titiz bir çalışmanın mahsulü olan Haydar Aliyev Belgeseli de yayınlanmıştır. Belgeselde yer alan ve Haydar Aliyev ile ilginç anıları olan değerli isimlere yeni isimler de ekleyerek birebir yaşanmış özel hatıraları ve analizleri kitap haline getirdik. Bu çalışmalarımız yaklaşık bir yıl sürdü. Kitapta şimdi hayatta olmayan bazı önemli şahsiyetlerin ilginç anıları da yer almıştır. Vefatından birkaç yıl önce, 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ile Güniz Sokak'taki evinde yaklaşık 3 saat boyunca, yakın dostu Haydar Aliyev'i konuşmuştuk. O tarihi röportajımızı Haydar Aliyev ile ilgili belgeselde yayınlamıştık. Aynı şekilde, yine Haydar Aliyev'in her zaman değer verdiği hatta heykelini yaptırdığı Prof. Dr. İhsan Doğramacı ile de kurucusu olduğu Bilkent Üniversitesi'nde uzun bir sohbet yapmıştık."