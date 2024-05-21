Hititler, Güney Kore'de Tanıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Hititler, Güney Kore'de Tanıtılacak

Geniş Video İzle

Çorum'daki arkeolojik kazılarda çıkarılan 229 eser Güney Kore'de sergilenecek. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Güney Kore'de Çorum'un tanıtımına ve bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak iki önemli iş birliği protokolüne imza attıklarını açıkladı.

21.05.2024 10:47  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hititler, Güney Kore'de tanıtılacak

Çorum'daki arkeolojik kazılarda çıkarılan 229 eser Güney Kore'de sergilenecek

ÇORUM - Dünyanın en büyük imparatorluklarından Hititler, Güney Kore'de açılacak 229 eserlik sergiyle tanıtılacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un Güney Kore'deki kardeş şehri Gimhae Belediye Başkanı'nın daveti üzerine beraberindeki heyetle geçen hafta Güney Kore'ye gitmişti. Güney Kore'de Çorum'un tanıtımına ve bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak iki önemli iş birliği protokolüne imza atıldı. Gimhae Ulusal Müzesi Müdürü Yun Hyeung-won, Seul Müzesi Müdürü Jiyeon Kim ve beraberindeki heyet, imzalanan protokolün ardından sergi hazırlıkları için Çorum'a geldi. Çorum Müzesi'ni gezerek eserlerle ilgili bilgi alan Güney Kore heyeti Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Güney Kore'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Belediyesi, Gimhae Belediyesi ve Güney Kore Gimhae Ulusal Müzesi arasında protokol imzaladıklarını belirten Başkan Aşgın, protokol kapsamında 7 Ekim 2024 - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında Gimhae Ulusal Müzesi'nde 229 adet eserle Hitit Özel Sergisi'nin açılacağını söyledi.

"Çorum'un turizmine önemli katkı sağlanacak"

Başkan Aşgın, "Çorum'un kültürel hayatına ve turizmine katkı sağlayacak çok önemli bir aşamadayız. Geçtiğimiz günlerde iki protokole imza attık. Çorum'da, Hattuşa, Boğazkale, Alacahöyük'te ve Çorum Müzemizdeki arkeolojik eserlerin 229'u 7 Ekim - 2 Şubat tarihleri arasında, Güney Kore'nin Gimhae şehrindeki ulusal müzede ardından Güney Kore'nin başkenti olan Seul'de sergilenecek. Güney Kore'deki Gaya medeniyetiyle Hitit medeniyeti aynı dönemde yaşayan iki medeniyet olması bu iş birliğini daha da anlamlı kılıyor" dedi.

Çorum'a ilgi artacak

Hitit eserlerinin Güney Kore'de ilk defa sergileneceğini söylen Gimhae Ulusal Müzesi Müdürü Yun Hyeung-won, Çorum Belediyesi ile yaptıkları işbirliğinden son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Seul Müzesi Müdürü Jiyeon Kim ise "Güney Kore halkı Hitit medeniyetinin değerli eserlerini görecekler ve bu sayede Türkiye'ye ve Çorum'a karşı ilgileri daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'de ayrıca, Hitit Üniversitesi ile Güney Kore İnje Üniversitesi arasında da işbirliği protokolü imzalandı. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Güney Kore İnje Üniversitesi ile imzaladıkları protokol ile iki üniversite arasında bilimsel araştırmalarda işbirliği, öğrenci ve hoca değişimi projesinin uygulanacağını açıkladı.

Rektör Öztürk, "İki kardeş şehrin üniversitesi olarak, İnje Üniversitesiyle birlikte öğrenci değişimi başta olmak üzere, öğretim üyesi değişimi gibi bazı hususlarda iki şehrin kültürel kaynaşmasının akademik yönünü gerçekleştirmek üzere mutabakatımızı sağladık. Kardeşlik bağımızın güçlenmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız. İnje Üniversitesiyle mutabakat altına aldığımız hususlarda inşallah önümüzdeki dönemlerden itibaren değişimlere ve projelere başlayacağız" şeklinde konuştu.

Hititler, Güney Kore\'de Tanıtılacak
Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Güney Kore, Çorum, Kültür, Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hititler, Güney Kore'de Tanıtılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşanıyor İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor
08:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
08:37 Reisi’nin ölümü sonrası İran’da halef tartışmaları Hamaney’in koltuğu için en güçlü aday oğlu Reisi'nin ölümü sonrası İran'da halef tartışmaları! Hamaney'in koltuğu için en güçlü aday oğlu
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:32 DolarTL yatay seyirle işlem görüyor Dolar/TL yatay seyirle işlem görüyor
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:08 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde
09:42 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti
09:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
08:53 20 gün önce baba olmuştu Taksici, aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklandı 20 gün önce baba olmuştu! Taksici, aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 11:13:21. #1.11#
SON DAKİKA: Hititler, Güney Kore'de Tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement