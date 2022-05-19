İDOB "Gençlik Konseri" ile AKM'de müzikseverle buluştu - Son Dakika
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İDOB "Gençlik Konseri" ile AKM'de müzikseverle buluştu

19.05.2022 23:24
İDOB "Gençlik Konseri" ile AKM'de müzikseverle buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) "Gençlik Konseri", Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) "Gençlik Konseri", Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirildi.

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, konser öncesinde yaptığı konuşmada dinleyicilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bayramını kutladı.

Kısa bir süre içinde emekli olacağını ifade eden Arıkan, "Bu orkestrayla yirmi yıldır süren müdürlüğüm süresince inanılmaz başarılara imza attık. Onlarla gurur duydum her zaman." dedi.

Konser programına ilişkin bilgi veren Arıkan, henüz orkestra ile şarkı söylememiş yeni mezun gençleri ve son sınıf öğrencilerini her sene şubatta dinleyerek bir liste hazırladıklarını ve bu gençlerin Gençlik Konseri'nde ilk kez İDOB orkestrasıyla sahneye çıktıklarını anlattı.

Genç yeteneklerin İDOB orkestrası eşliğinde sunduğu konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü", "Don Giovanni", "Così Fan Tutte", Gaetano Donizetti'nin "Don Pasquale", Giuseppe Verdi'nin "La Traviata", Charles Gounod'un "Romeo ve Jülyet", Jacques Offenbach'ın "Hoffmann'ın Masalları" ve Giacomo Puccini'nin "La Bohème" operalarından aryalar seslendirildi.

Pia Düzgit'in yönettiği İDOB orkestrasında Seda Subaşı Yalçın başkemancı olarak yer alırken Enes Pektaş, Vedat Sezer, Ekin Tuna Tatar, Yasemin Ek, Doğa Yürümez, Berfin Ayna, Ecem Arıcasoy, Nazlıcan Karakaş, Nergis Boran, Samet Yon Boydağ, Eda Aslan ve Ece Ata solist olarak sanatseverlerin karşısına çıktı.?

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Kaynak: AA

İstanbul, gençlik, Opera, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İDOB 'Gençlik Konseri' ile AKM'de müzikseverle buluştu - Son Dakika


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