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İki ülkeyi birleştiren lezzet: "Döner" - Son Dakika

İki ülkeyi birleştiren lezzet: "Döner"

01.10.2021 12:41

İki ülkeyi birleştiren lezzet: "Döner" Alman rap sanatçısı Krom ve Türk vatandaşı Cumhur Frankfurt, Türkiye'den Almanya'ya göçün 60'ıncı yılına özel bir rap şarkısı hazırladı.

İki ülkeyi birleştiren lezzet: "Döner"

ANKARA - Alman rap sanatçısı Krom ve Türk vatandaşı Cumhur Frankfurt, Türkiye'den Almanya'ya göçün 60'ıncı yılına özel bir rap şarkısı hazırladı. Şarkıda iki kültürü birbirine bağlayan lezzet ve Almanya'nın da milli yemeği haline gelen döner, yükselen trend rap müzik ile birleşti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'den Almanya'ya göçün 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle Almanya'da Top Tier Takeover isimli yarışmada iki yıl üst üste serbest stil şampiyonu olan rap sanatçısı Krom ve sosyal medya fenomeni Cumhur Frankfurt, Türk döneri temalı bir rap şarkısı yaptı.

Türkiye'den göçün Alman toplumu üzerindeki kültürel ve ekonomik etkisinin önemli göstergelerinden biri olan döner, hazırlanan rap şarkısında iki kültürü birbirine bağlayan lezzet olarak karşımıza çıkıyor.

1961 yılında Almanya ve Türkiye arasında imzalanan İşgücü Anlaşması çerçevesinde Anadolu'nun farklı şehirlerinden Almanya'ya çalışmak için giden Türkler, bugün dördüncü nesle ulaşarak toplumun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Almanya'ya ekonomi, kültür, eğitim, siyaset, spor, sanat, ticaret ve birçok alanda katkı sunan Türkler, aradan geçen zamanda birçok başarı hikayesine imza atarak Almanya'nın kalkınmasına da yardımcı oluyor.

Almanya'da günde yaklaşık 2 milyon porsiyon döner tüketiliyor. Almanya'da 40 binden fazla döner kebapçısının bulunduğu tahmin ediliyor. Almanya'da bulunan Türk diasporasının iş hayatına katılım durumuna bakıldığı zaman ise, Türk kökenlilerin Almanya'da yaklaşık yarım milyon kişiye istihdam sağladığı tahmin ediliyor. Almanya'daki Türk işletmelerin sayısı da 100 bine yakın olarak ifade ediliyor. Bu işletmelerin 52 milyar dolardan fazla cirosu bulunuyor.

İki ülkeyi birleştiren lezzet: Döner
İki ülkeyi birleştiren lezzet: Döner
İki ülkeyi birleştiren lezzet: Döner
İki ülkeyi birleştiren lezzet: Döner

Türkiye, Almanya, Alman, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İki ülkeyi birleştiren lezzet: 'Döner' - Son Dakika


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