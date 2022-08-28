İlk olimpiyatlar burada yapılmış... Hatay'da antik hipodromda kazılar sürüyor - Son Dakika
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İlk olimpiyatlar burada yapılmış... Hatay'da antik hipodromda kazılar sürüyor

28.08.2022 10:49
İlk olimpiyatlar burada yapılmış... Hatay'da antik hipodromda kazılar sürüyor

İlk olimpiyatlar burada yapılmış.

İlk olimpiyatlar burada yapılmış... Hatay'da antik hipodromda kazılar sürüyor

Roma döneminde 1. Yüzyıl ortalarında inşa edilen hipodromda, atların dönüş yaptıkları spina duvarı ortaya çıktı, 80 bin kişilik kapasiteye sahip tribünlerin de temel kazıları yapılıyor

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde yapılan kazılarla ortaya çıkan ve dünyada ilk olimpiyatların yapıldığı hipodromda, kazı çalışmalarını devam ediyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Antakya'da, Roma döneminde 1. Yüzyıl ortalarında inşa edilen hipodromda, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir başkanlığında kurulan ekip ile kazı çalışmaları yürütülüyor.

Antik hipodromun kalbi sayılan, atların dönüş yaptıkları spina duvarının ortaya çıktığı kazılarda, 80 bin kişilik kapasiteye sahip tribünlerin temel kazıları yapılıyor. 2013 yılında Bakanlar Kurulu Kararlı kazı statüsüne alınan ve halen Kültür Bakanlığı ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne bağlı olarak sürdürülen kazı çalışmaları, devam ediyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir, kazının 2012 yılından buyana sürdüğünü belirterek, "Şuana kadar hipodromun merdivenlerini, yarış alanını ikiye bölen spina dediğimiz kısmın kazılarını yaptık ve devam ediyoruz" dedi.

Yapının yaklaşık 515 metre uzunluğundan olduğunu belirten Pamir, "Son derece büyük bir anıtsal yapı. İlk inşaatın M.Ö 67'ye olduğuna dair çeşitli kayıtlar var ve Roma döneminde yapıldığını biliyoruz ve iki katlı oturma sırası var 80 bin kişilik ve o dönemde 4 yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunlarının düzenlendiği bir spor yapısı" diye konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada, Hatay'da böyle bir yapımın olmasından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Hatay Türkiye'nin açık hava müzesi" dedi.

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya, Hatay, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İlk olimpiyatlar burada yapılmış... Hatay'da antik hipodromda kazılar sürüyor - Son Dakika

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