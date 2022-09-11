İran'ın Bob Dylan'ı Mohsen Namjoo, Türkiye'ye geliyor

New York Times tarafından " İran'ın Bob Dylan'ı" olarak adlandırılan, Mohsen Namjoo & Ensemble, 5 konserlik turne için ülkemize gelecek. Acem-blues türünün kurucusu olan, rock ve cazı geleneksel İran müziği ile harmanlayan sanatçı, 2 Aralık'ta İstanbul Volkswagen Arena'da, 3 Aralık Bursa Merinos AKKM'de, 7 Aralık Ankara Congresium'da, 8 Aralık Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde ve son olarak 10 Aralık'ta Van Nur Tatar Spor Salonu'nda sahnede olacak.

İran'da doğup büyüyen sanatçı, burada Tahran Üniversitesi'nde Alireza Mashayekhi ve Azin Movahed gibi önde gelen müzisyenler ve eğitimcilerden tiyatro ve müzik eğitimi aldı. Stanford Üniversitesi'nde müzik profesörü olarak da görev yapan Mohsen Namjoo, şimdiye kadar 17 albüm çıkarıp, iki kitap yazdı. Öte yandan Mohsen Namjoo, bu sene 4 yeni albüm daha yayınlayacak.

- İstanbul