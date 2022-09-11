İran'ın Bob Dylan'ı Mohsen Namjoo, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İran'ın Bob Dylan'ı Mohsen Namjoo, Türkiye'ye geliyor

11.09.2022 11:18
İran'ın Bob Dylan'ı Mohsen Namjoo, Türkiye'ye geliyor

New York Times tarafından "İran'ın Bob Dylan'ı" olarak adlandırılan, Mohsen Namjoo & Ensemble, 5 konserlik turne için ülkemize gelecek.

New York Times tarafından " İran'ın Bob Dylan'ı" olarak adlandırılan, Mohsen Namjoo & Ensemble, 5 konserlik turne için ülkemize gelecek. Acem-blues türünün kurucusu olan, rock ve cazı geleneksel İran müziği ile harmanlayan sanatçı, 2 Aralık'ta İstanbul Volkswagen Arena'da, 3 Aralık Bursa Merinos AKKM'de, 7 Aralık Ankara Congresium'da, 8 Aralık Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde ve son olarak 10 Aralık'ta Van Nur Tatar Spor Salonu'nda sahnede olacak.

İran'da doğup büyüyen sanatçı, burada Tahran Üniversitesi'nde Alireza Mashayekhi ve Azin Movahed gibi önde gelen müzisyenler ve eğitimcilerden tiyatro ve müzik eğitimi aldı. Stanford Üniversitesi'nde müzik profesörü olarak da görev yapan Mohsen Namjoo, şimdiye kadar 17 albüm çıkarıp, iki kitap yazdı. Öte yandan Mohsen Namjoo, bu sene 4 yeni albüm daha yayınlayacak.


- İstanbul
YORUMLAR
500
İranlı sanatçı Mohsen Namjoo, Türkiye'de beş konser verecek İranlı sanatçı Mohsen Namjoo, Türkiye'de beş konser verecek İRAN'DAN İSTANBUL'A UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI İRAN'DAN İSTANBUL'A UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaynak: DHA

Bob Dylan, İstanbul, New York, İran, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İran'ın Bob Dylan'ı Mohsen Namjoo, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis: Hayır Sayın Erdoğan
10:12 Altılı masada çatlak! CHP'li Abdüllatif Şener, muhalefetin adayının Abdullah Gül olmasına karşı çıktı
09:55 Ukrayna hücuma geçti! Rusya geri çekiliyor
09:49 Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor
09:14 Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu
08:21 Kadınlar konserde saç saça kavgaya girişti!
08:05 "CHP ile ittifak değiliz" diyerek muhalefeti karıştıran İYİ Partili Poyraz: Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize 'işbirliği' denir
08:04 İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 arasında ulaşım ücretsiz olacak! İBB'den "trafikte yoğunluk oluşturmayın" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 11:34:53. #1.11#
SON DAKİKA: İran'ın Bob Dylan'ı Mohsen Namjoo, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement