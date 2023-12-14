- Islak keçe sanatı ile masalları tabloya dönüştürüyor

KONYA - Islak keçe sanatı ile masalları tabloya dönüştüren Özgür Dönmez, ilk olarak Türkiye'nin her yerinde daha sonra da yurt dışında sergi açmayı hedefliyor.

Ankara'da yaşayan, 27 yıl ziraat mühendisi olarak çalışan Özgür Dönmez (59), emekli olduktan sonra belediyenin açmış olduğu ıslak keçe kursuna gitti. Burada keçe sanatını öğrenen Dönmez, daha sonra sınava girerek keçe sanatçısı oldu. Dönmez, masalları ıslak keçe yöntemi ile tablolara aktarıyor. 7 yıldır keçe sanatı ile uğraşan Özgür Dönmez, önce tüm Türkiye'de sonra yurt dışında sergi açmayı hedefliyor.

"Kurs bitti, yün bitmedi, ben keçe çalışmaya devam ettim"

Emekli olduktan sonra keçe sanatı ile ilgilenmeye başladığını belirten Özgür Dönmez, "Keçe sanatıyla tanışma hikayem aslında şöyle oldu; ben aktif çalışan bir kadındım, herkes bana 'emekli olduktan sonra sıkılırsın' dedi. Ben de Ankara'da belediyenin açmış olduğu ıslak keçe kursuna gittim. 4 ay haftada 1 gün olmak üzere kursa devam ettim. Kurs bitti yün bitmedi, ben keçe çalışmaya devam ettim" dedi.

Sınava girdiğini ve keçe sanatçısı olduğunu anlatan Dönmez, "Sergiler açıyorum, ıslak keçe ile tablolar yapıyorum. Masalları keçe ile anlatıyorum. Örneğin Zümrüt'ü Anka'nın yolculuğunu 6 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde üzerinde 268 tane kuş olan bir keçe tabloya uyarladım. Nefsin mertebelerini de çalışıyorum. Seb-i Arus törenlerinde de çok istemiştim burada olmayı. Şimdi buradayım ve çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Dönmez, keçeden tablolar yaparken geleneksel yöntemler kullandığını anlatarak, "Keçe yaparken yünü geleneksel yöntemlerle kullanıyorum. Yünü su ve sabunla çevire çevire keçeleştirerek yapıyorum. O nedenle de iğneli keçe olan yöntem de vardır, kuru keçe denir, onu da kullanıyorum ama ağırlıklı olarak ıslak keçe çalışıyorum. Benim hedefim aslında Türkiye'deki her şehre bu sergiyi götürmek. Yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek. Bu sergi geçenlerde yabancılar ile buluştu. İlk defa öyle bir buluşma oldu. Onlar çok etkilendiler ve çok beğendiler" diye konuştu.