İstanbul\'da Otomotiv Sektöründe Yıllarca Yöneticilik Yapan Mustafa Aydın, Köyünde Çiftçilik Yapıyor

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İstanbul'da otomotiv sektöründe yıllarca yöneticilik yapan Mustafa Aydın, kariyerinden vazgeçerek yaklaşık 5 sene önce döndüğü Bilecik'teki köyünde baba mesleği çiftçiliği sürdürüyor.

Askerden 1996 yılında geldikten sonra Bilecik'te traktör satış sorumlusu olarak çalışan 50 yaşındaki Aydın, kurumsal firmadan aldığı iş teklifini değerlendirerek 1998'de İstanbul'a taşındı.

İstanbul'da pazarlama alanında bazı otomobil markalarının satışlarını artırma konusunda 21 yıl yönetici pozisyonunda çalışan Aydın, sakin hayat arayışı nedeniyle 2019'da istifa ederek eşi ve 2 çocuğuyla Bilecik'e 15 kilometre uzaklıktaki Yeniköy'de yaşamaya başladı.

Bir süre hayvancılıkla uğraşan Aydın, baba ocağında karpuz, kavun, kiraz, cennet hurması ve hünnap gibi mevsimine göre üretilebilecek meyveleri yetiştirerek aracıyla komşu ilçe ve köylerde satıyor.

"Tekrar İstanbul'a dönme düşüncem olmadı"

Mustafa Aydın, AA muhabirine, İstanbul'da bir şirkette otomobil satış yöneticiliği yaptığını ancak yoğun temponun kendisini yıprattığını, köyüne dönme kararında metropolün stresli ortamından uzaklaşma düşüncesinin yanında babasının rahatsızlığının da etkili olduğunu söyledi.

Köylerinde mutlu, huzurlu bir hayat sürdüklerini belirten Aydın, şöyle devam etti:

"İstanbul'da sosyal haklar ve imkanlarda, sosyallikte çok farklılık var ama artık bir müddet sonra insanlar bıkıyor. Stres, sıkıntı, her şey çok farklılık gösteriyor. Bundan dolayı dedik ki İstanbul'da yaşamayalım, köyümüze gelelim. Orada da işimiz çok iyiydi. Babam da rahatsızlanınca 'Haydi gelelim, arazimize, toprağımıza dönelim.' dedik. Toprağımızda kavun, karpuz, yonca, cennet hurması, hünnap meyvesi ve kiraz yetiştiriyorum. 2 yıl küçükbaş hayvancılık yaptım yani yöneticilikten çiftçiliğe döndüm. Tekrar İstanbul'a dönme düşüncem olmadı."

Aydın, köye geri dönüşün sadece kendisinin isteği olmadığını, ailece karar verdiklerini dile getirdi.

Ailesi İstanbul'da kalsa kendisi için hayatın daha zor olacağını ifade eden Aydın, "Böyle olsa zorlanırdım. Belki köyde çiftçilik yapmazdım. Çocuklarımız açısından köye geldiğimizde biraz sıkıntılar yaşadık ama kısa sürede atlattık. Üniversite hayatları burada devam etti. Onlar da yaşadığımız hayata adapte oldu." dedi.

Aydın, meyvelere yetişme döneminde bebek büyütür gibi hassasiyetle yaklaştıklarını, toprakla uğraşmaktan, ekip biçmekten mutluluk duyduklarını anlattı.

Bu yıl 15 dönüm arazide kavun ve karpuz yetiştirdiğini belirten Aydın, "Üretimi eşimle beraber yapıyoruz. Tabii ihtiyaç duyduğumuzda fide aşılanmasında olsun, hasadında olsun destek alıyoruz. Pazarlamasını kendim yapıyorum. Arabama sararak Bilecik merkeze ve komşu ilçelere, köylere götürerek satıyorum." diye konuştu.